A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 81 dedicată Sf. Filumen din Samaria


Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 81  dedicată Sf. Filumen din Samaria

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Sf. Filumen din Samaria

 

 

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SUMAR

 

Editorial: DIN ÎNVĂȚĂTURILE PĂRINTELUI JUSTIN — DESPRE RELAȚIA CORECTĂ ÎNTRE UCENIC ȘI DUHOVNIC
de Monahia Fotini

6 SFÂNTUL FILUMEN DIN SAMARIA, „ÎNAINTE-MERGĂTORUL SĂRACILOR“ ȘI NEO-MARTIRUL LOCURILOR SFINTE

19 PREASFINȚITUL TEODOSIE HANNA, ARHIEPISCOP AL SEVASTIEI PALESTINEI: DESPRE RÂVNA ȘI PRIGONIREA
ARABILOR ORTODOCȘI

24 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „ACUM E PERIOADA A TREIA A CREȘTINISMULUI“

32 MINUNEA ȘI PROFEȚIA PĂRINTELUI
JUSTIN PÂRVU: „VA VENI ÎN ȚARA NOASTRĂ FOAMETEA, DAR CU RUGĂCIUNE ȘI CU POST, VOM REUȘI SĂ SUPRAVIEȚUIM“

34 ASPAZIA OȚEL-PETRESCU: „ASTA M-A SALVAT – RELAȚIA CU ÎNGERUL PĂZITOR!“

38 INTERVIU CU SURORILE GAFENCU DESPRE PERSONALITATEA LUMINOASĂ A SF. VALERIU, SFÂNTUL ÎNCHISORILOR

44 „RADU GYR MI-A SALVAT NOTA LA SEMIOLOGIE“. O MINUNE A SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI
de Andrada Almaghe

47 „QUO VADIS, EDUCATIO?“
DE LA ȘCOALA INFORMATIVĂ, LA ȘCOALA FORMATIVĂ
de prof. Carmen Irimia

52 PSIHO-ONCOLOG ANDREEA FODOR: CUM ÎNȚELEGEM DEPRESIA?

56 ALCOOLUL ȘI EFECTELE SALE
de Puiu George Alexandru

66 JURNALISTUL BEN SHAPIRO: ARGUMENTE IMBATABILE ÎMPOTRIVA MIȘCĂRII TRANSGENDER

70 EVA MARIA – DE LA MODELLING LA HRISTOS

78 ANDREI PETRACHE: „CĂSĂTORIA ESTE CALEA CELUI
CARE VREA SĂ MEARGĂ LA HRISTOS DE MÂNĂ CU OMUL IUBIT”

80 NOI ANALIZE ASUPRA RĂZBOIULUI RUSO-UCRAINEAN
de lt. Comandor (R) Aurelian Chirica

88 DE LA „JURNALUL FERICIRII” LA JURNALUL CONVERTIRII MEDICULUI SPANIOL, EMILIO MONTIANO JORGE

94 PĂRINTELE ALEXIE MEDICUL: SUFERINȚA,TĂMĂDUIREA ȘI HARUL

100 SF. SOFRONIE SAHAROV: COȘMARUL INVENȚIILOR TEHNICE


Publicat pe 16 august 2023

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