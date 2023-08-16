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A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 81 dedicată Sf. Filumen din Samaria
A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 81
dedicată
Sf. Filumen din Samaria
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SUMAR
Editorial: DIN ÎNVĂȚĂTURILE PĂRINTELUI JUSTIN — DESPRE RELAȚIA CORECTĂ ÎNTRE UCENIC ȘI DUHOVNIC
de Monahia Fotini
6 SFÂNTUL FILUMEN DIN SAMARIA, „ÎNAINTE-MERGĂTORUL SĂRACILOR“ ȘI NEO-MARTIRUL LOCURILOR SFINTE
19 PREASFINȚITUL TEODOSIE HANNA, ARHIEPISCOP AL SEVASTIEI PALESTINEI: DESPRE RÂVNA ȘI PRIGONIREA
ARABILOR ORTODOCȘI
24 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „ACUM E PERIOADA A TREIA A CREȘTINISMULUI“
32 MINUNEA ȘI PROFEȚIA PĂRINTELUI
JUSTIN PÂRVU: „VA VENI ÎN ȚARA NOASTRĂ FOAMETEA, DAR CU RUGĂCIUNE ȘI CU POST, VOM REUȘI SĂ SUPRAVIEȚUIM“
34 ASPAZIA OȚEL-PETRESCU: „ASTA M-A SALVAT – RELAȚIA CU ÎNGERUL PĂZITOR!“
38 INTERVIU CU SURORILE GAFENCU DESPRE PERSONALITATEA LUMINOASĂ A SF. VALERIU, SFÂNTUL ÎNCHISORILOR
44 „RADU GYR MI-A SALVAT NOTA LA SEMIOLOGIE“. O MINUNE A SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI
de Andrada Almaghe
47 „QUO VADIS, EDUCATIO?“
DE LA ȘCOALA INFORMATIVĂ, LA ȘCOALA FORMATIVĂ
de prof. Carmen Irimia
52 PSIHO-ONCOLOG ANDREEA FODOR: CUM ÎNȚELEGEM DEPRESIA?
56 ALCOOLUL ȘI EFECTELE SALE
de Puiu George Alexandru
66 JURNALISTUL BEN SHAPIRO: ARGUMENTE IMBATABILE ÎMPOTRIVA MIȘCĂRII TRANSGENDER
70 EVA MARIA – DE LA MODELLING LA HRISTOS
78 ANDREI PETRACHE: „CĂSĂTORIA ESTE CALEA CELUI
CARE VREA SĂ MEARGĂ LA HRISTOS DE MÂNĂ CU OMUL IUBIT”
80 NOI ANALIZE ASUPRA RĂZBOIULUI RUSO-UCRAINEAN
de lt. Comandor (R) Aurelian Chirica
88 DE LA „JURNALUL FERICIRII” LA JURNALUL CONVERTIRII MEDICULUI SPANIOL, EMILIO MONTIANO JORGE
94 PĂRINTELE ALEXIE MEDICUL: SUFERINȚA,TĂMĂDUIREA ȘI HARUL
100 SF. SOFRONIE SAHAROV: COȘMARUL INVENȚIILOR TEHNICE