Galina Răduleanu: Necompromisul și înfruntarea regimului dictatorial

Ascultați pe Doamna Galina Răduleanu, fostă deținut politic și medic psihiatru, într-o discuție cu maicile de la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, despre cum trebuie să înfruntăm un regim totalitar. Curăția sufletească a celor din închisori era cea care le dădea puterea să rabde și să lupte pentru adevăr și iubire.

Deci, vreau să vă spun că sunt puțin sub stare de șoc, pentru că la biserică am auzit o veste care m-a cutremurat: în Germania s-a legiferat căsătoria homosexuală. și m-a cutremurat, deși n-ar trebui să mă mire, dar asta e. Voiam să vă spun câteva cuvinte, să vă fac așa un fel de frescă a locului unde am fost arestată.



În câteva cuvinte aș vrea să vă fac așa o frescă a locului de unde am fost arestată. Am terminat Facultatea la Cluj, aproape într-o formă miraculoasă și am vrut să fac o muncă de pionierat și în același timp de apostolat într-un sat de munte de lângă Brașov, un sat care avea un specific cu totul și cu totul deosebit. Oamenii de acolo aveau un preot care fusese închis pentru legionarism și care în sat era și duhovnic și apostol și prietenul oamenilor. Tot satul se învârtea în jurul a ceea ce spunea părintele Beleuță. Și în satul acela, deși era voie pe vremea aceea să se facă avorturi, nimeni nu făcea întrerupere de sarcină pentru că părintele a explicat – și e regretabil că acum nu ajungem la aceeași explicație – că cea mai mare crimă este această ucidere de suflet de prunc. Atunci oamenii aveau până la 9 copii. Erau săraci, n-aveau uneori cu ce să-i încalțe și când trebuiau să vină la mine la dispensar, veneau pe rând pentru că își împrumutau ghetele de la unul la altul. Dar erau foarte credincioși și chiar dacă o fată greșea și rămânea însărcinată, părintele o convingea că mai mare este păcatul uciderii pruncului decât acela de a avea o legătură în afara Bisericii. Și femeia lăsa copilul, familia accepta, fata se căsătorea cu copil cu tot și avea în continuare copii. Ce să vă spun? Era un sat extraordinar și oameni extraordinari datorită faptului că preotul era extraordinar.

