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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 80 dedicată Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin
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dedicată Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin
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SUMAR
Editorial: ADORMIREA PĂRINTELUI JUSTIN. CUM ADORM SFINȚII LUI DUMNEZEU
de Monahia Fotini
6 SF. IERARH PAHOMIE DE LA GLEDIN, ISIHASTUL POCROVULUI, LA 10 ANI DE LA AFLAREA SFINTELOR
MOAȘTE
18 PROTOS. AMBROZIE, EGUMENUL SCHITULUI POCROV: DESPRE MINUNILE SF. PAHOMIE ȘI CUM SĂ CEREM
AJUTORUL LUI DUMNEZEU ÎN VIAȚA NOASTRĂ
24 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „DACĂ SCRIPTURA ACEASTA A NOASTRĂ NU O TRĂIM CÂTUȘI DE PUȚIN,
CREȘTINISMUL SE VEȘTEJEȘTE“
28 NUNȚILE MINUNATE
PĂRINTELE JUSTIN ȘI ÎNLĂNȚUIREA MINUNATĂ A DRAGOSTEI SALE
32 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „PREZENT!“ LA 10 ANI DE LA ADORMIRE
40 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU – SIMBOL AL MĂRTURISITORILOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE
de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
45 MAICA STAREȚĂ JUSTINA: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ – 10 ANI FĂRĂ PĂRINTELE JUSTIN
51 RADU GYR: MARTIR ȘI GENIU POETIC MĂRTURISIRI DE FAMILIE
58 „HOMO CONNECTICUS“ ȘI SCLAVIA BIOMETRICĂ SURPRIZELE VIITORULUI SUB IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII
62 LUPTA ORTODOXIEI ÎMPOTRIVA ANOMALIEI. LEGEA IDENTITĂȚII DE GEN ȘI URMĂRILE EI
69 CUM DEPĂȘIM DEPENDENȚA DE ALCOOL ȘI DROGURI
„MULȚUMESC, DOAMNE, CĂ TOTUȘI MAI SUNT ÎN VIAȚĂ ȘI CĂ NU AM AJUNS ÎN PUȘCĂRIE!“
MĂRTURIA LUI ANDREI
75 IN MEMORIAM: GEORGE CUȘA.
EROU AL DEMNITĂȚII NAȚIONALE ANTICOMUNISTE
85 „DUMNEZEU ÎNTOTDEAUNA ÎȚI ÎNTINDE PRIN CINEVA SAU PRIN CEVA O MÂNĂ DE AJUTOR“
DE VORBĂ CU DOAMNA GALINA RĂDULEANU
92 „MĂICUȚĂ, SĂ TE ROGI PENTRU MINE!“ ÎN MEMORIA MAICII ELENA BAZILIAN
de Ioan Mureșan, ASCOR Brașov
99 NORII DE LÂNGĂ CURTEA NOASTRĂ PREGĂTIREA UNUI VIITOR CONFLICT MONDIAL
de Aurelian Chirica