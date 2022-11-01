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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 77 dedicată Sf. Gavriil Georgianul
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dedicată Sf. Gavriil Georgianul
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SUMAR
Editorial
LEGEA JUSTIȚIEI – O LEGE CE PUNE ÎN PERICOL SUVERANITATEA ROMÂNIEI, DAR ȘI SUVERANITATEA FIINȚEI UMANE
de M. Fotini
4 SF. GAVRIIL GEORGIANUL, MĂRTURISITORUL RĂSTIGNIT PE CRUCEA NEBUNIEI PENTRU HRISTOS
18 SF. GAVRIIL GEORGIANUL: „ROAGĂ-TE PENTRU ÎNTREAGA LUME! ACESTA ESTE TESTAMENTUL MEU!“
23 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU:
CU CĂPĂSTRUL ÎN GURĂ SE STRIGĂ – „LIBERTATE!“
27 PĂRINTELE JUSTIN – GRABNIC AJUTĂTOR CELOR CE ÎL CHEAMĂ ÎN RUGĂCIUNE
30 UNDE SUNT OSEMINTELE SF. VALERIU GAFENCU?
INTERVIU CU TOMA TĂTARU DE LA LIGA STUDENȚILOR DIN IAȘI
43 „ÎNCHISOAREA A DAT UN SENS VIEȚII MELE. ȘI DACĂ AR FI SĂ O IAU DE LA ÎNCEPUT, TOT AȘA AȘ VREA SĂ FIE “
DE VORBĂ CU DL. DEMOSTENE ANDRONESCU
50 MĂRTURISITORUL RADU CIUCEANU, LA CAPĂT DE DRUM
de Monahia Gavriila
58 CLOPOTUL PĂRINTELUI JUSTIN ȘI
AL MĂRTURISITORILOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE
64 PĂRINTELE ATANASIE ȘTEFĂNESCU:
„CEA MAI GREA PRĂBUȘIRE E PRIN TINE ÎNSUȚI, PRIN SISTEM“
72 PĂRINTELE ADRIAN FĂGEȚEANU: „ACUM VOR FI CHINURI ȘI MAI MARI PENTRU CĂ VA FI SUFLETUL SFÂȘIAT
ÎN DOUĂ, NU TRUPUL, DAR: SĂ NU BRAVAȚI!“
76 STAREȚUL SILUAN DIN NEW MEXICO: „DACĂ ÎI DĂM INIMA NOASTRĂ LUI HRISTOS, EL NE-O DĂ PE-A LUI
ȘI INIMA NOASTRĂ VA BATE
ÎN ACELAȘI TIMP CU DIVINITATEA“
85 PĂRINTELE PIMEN VLAD:
„NOI NU MAI APRECIEM CE AVEM. ȘI DE AICI VINE NEFERICIREA“
96 PĂRINTELE STAREȚ ȘTEFAN NUȚESCU:
„DUMNEZEU NE IUBEȘTE ATÂT DE MULT ÎNCÂT NE PROBEAZĂ CU ISPITE, CU ÎNCERCĂRI CA SĂ NE MÂNTUIM“
99 PR. PROF. VASILE PĂVĂLEANU DESPRE CRUCEA LUI HRISTOS ȘI CLOPOTELE MARTIRILOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE
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