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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 75
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SUMAR
4 „SFÂNTUL BUCURIEI“, PĂRINTELE EVMENIE SARIDAKIS,
UCENICUL SF. NICHIFOR CEL LEPROS
16 SF. EVMENIE SARIDAKIS: „ORIUNDE EXISTĂ DRAGOSTE,
DIAVOLUL FUGE, O IA DIN LOC ȘI NU SE POATE OPRI“
21 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „SUNT ȘI FII BUNI AI NEAMULUI ACESTUIA, CRESCUȚI ÎN RUGĂCIUNE“
27 PĂRINTELE JUSTIN – TĂMĂDUITOR ȘI ÎN BOALA COVID
MÂNGÂIETOR ȘI AJUTĂTOR ÎN RĂBDAREA BOLII
29 „DA’ CE, EU MĂ DUC ACOLO, SĂ DORM? CE VĂ VĂIETAȚI? EU NU DORM“
ÎN BUCURIA RUGĂCIUNII LA POMENIREA DE 9 ANI A PĂRINTELUI JUSTIN
38 PR. ANDREI BUCLIȘ: „PĂRINTELE JUSTIN ESTE UN SFÂNTLA CARE MĂ ROG ÎN FIECARE ZI“
42 ÎN MILA LUI HRISTOS NU EXISTĂ „EU“, EXISTĂ DOAR „TU“
INTERVIU CU PĂRINTELE IEROMONAH VARNAVA,
STAREȚUL MĂNĂSTIRII „SF. TEODORA“ DIN TESALONIC
48 IEROMONAHUL SILUAN, STAREȚUL MĂNĂSTIRII ORTODOXE DIN NEW
MEXICO: „NECAZURILE NU NE POT DESPĂRȚI DE IUBIREA LUI HRISTOS!“
56 INTERVIU CU PREASFINȚITUL SAVA, EPISCOP DE MARCA
ȘI VICAR PATRIARHAL AL BISERICII SÂRBE:
„SUNT VREMURI TULBURI ACUM, DAR NU E CEVA NOU PENTRU BISERICĂ“
62 DEMOSTENE ANDRONESCU:
„NU POT SĂ MĂ DEZIC DE TRECUTUL MEU PENTRU CĂ CE AM FĂCUT,
AM FĂCUT CU SUFLETUL CURAT ȘI CU INTENȚII BUNE“
70 MARCEL PETRIȘOR: AMINTIRI DIN DETENȚIE
„AVEAI IMPRESIA CĂ EȘTI ÎNTR-O ATMOSFERĂ DANTESCĂ, CĂ EȘTI ÎN IAD“
78 SCHIMONAHUL EFREM ATWOOD DIN ARIZONA – DE LA MOARTEA
PĂCATULUI LA VIAȚA DUHULUI ÎN ORTODOXIE
86 NORII DE LÂNGĂ CURTEA NOASTRĂ, RĂZBOIUL DIN UCRAINA
de Aurelian Chirica
99 IEROMONAHUL ALEXIE MEDICUL: VIEȚILE SFINȚILOR –
LAPTELE CU CARE S-A HRĂNIT ACEST NEAM ROMÂNESC
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