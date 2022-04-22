Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 74


Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 74

Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 74

 

A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 74

Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici , la adresa de

email: atitudini.pv@gmail.com sau la numărul de telefon: 0785 018 852.

 

SUMAR

Editorial:
SMERENIA – ARMA ATOTPUTERNICĂ PRIN CARE DUMNEZEU GUVERNEAZĂ LUMEA
de Monahia Fotini

 

4 SF. EVGHENIE CEL NOU, OSTAȘUL MUCENICIT PENTRU CRUCEA LUI HRISTOS

14 MĂRTURII DESPRE SF. EVGHENIE – NOUL MUCENIC FĂCĂTOR DE MINUNI

18 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: DE LA DICTATURA COMUNISTĂ LA LIBERTATEA ÎNCHIPUITĂ DE AZI
AMINTIRI DIN DETENȚIE

24 AM CUNOSCUT ODATĂ… UN OM SFÂNT. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU
de Miron Remus Ionel

31 DIN JURNALUL TEODOREI STAMATE: „CÂND AM SĂ FIU MARE
VREAU SĂ SCHIMB CE E GREȘIT. VREAU SĂ FAC OAMENII SĂ ÎNȚELEAGĂ CÂT CONTEAZĂ CONTRIBUȚIA ORICUI!“

38 PĂRINTELE FLORIN STAMATE – L-AM VĂZUT PE MÂNTUITORUL VENIND ȘI SPUNÂND: „PE CARE EU ÎI IUBESC, ÎI FAC PĂRTAȘI SUFERINȚELOR MELE DE PE CRUCE“

47 PĂRINTELE ALEXIE MEDICUL: DESPRE SMERENIA MAICII DOMNULUI ȘI CUM PUTEM ÎNȚELEGE VOIA LUI DUMNEZEU

54 IEROMONAHUL SILUAN, STAREȚUL MĂNĂSTIRII ORTODOXE DIN NEW MEXICO: „DOAMNE, TREZEȘTE-TE ÎN MINE!“ DESPRE CUM BIRUIM FRICA ȘI DEZNĂDEJDEA

63 „VA MAI DA ȚARA ROMÂNEASCĂ UN RÂND DE MARTIRI!“ MONAHUL VALERIAN GRECU ÎN DIALOG CU GABRIEL TIMOFTE

70 CU PĂRINTELE JUSTIN ÎN INIMI, LA POMENIREA ANUALĂ A SFINȚILOR MĂRTURISITORI DE LA AIUD

79 EVOCĂRI ALE SFINȚENIEI MĂRTURISITORILOR
DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE LA CONFERINȚA DE LA IAȘI

90 CE ESTE METAVERSUL ȘI CUM NE VA AFECTA SĂNĂTATEA MENTALĂ
de Anișoara Melnic

97 TRĂIM… ALĂTURI DE ORFANII REFUGIAȚI DIN UCRAINA
de Anca Alexandru

99 ÎNVIEREA DOMNULUI, EXPLOZIA IMENSĂ DE IUBIRE A LUI HRISTOS CĂTRE OMENIRE
de Părintele Theologos

 

Comandă sau Abonament poți face aici , la adresa de email: atitudini.pv@gmail.com,

completând formularul de mai jos sau la numărul de telefon: 0785 018 852.

    Nume *

    Email *

    Telefon *

    Mod de livrare * PostaCurier

    Adresa de livrare *

    Comanda dvs. *

    Rezolvați operația de mai jos *

    Câmpurile marcate cu* sunt obligatorii.

     


    Publicat pe 22 aprilie 2022

    Post a Comment

    (required. But it will not be published)