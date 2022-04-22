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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 74
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SUMAR
Editorial:
SMERENIA – ARMA ATOTPUTERNICĂ PRIN CARE DUMNEZEU GUVERNEAZĂ LUMEA
de Monahia Fotini
4 SF. EVGHENIE CEL NOU, OSTAȘUL MUCENICIT PENTRU CRUCEA LUI HRISTOS
14 MĂRTURII DESPRE SF. EVGHENIE – NOUL MUCENIC FĂCĂTOR DE MINUNI
18 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: DE LA DICTATURA COMUNISTĂ LA LIBERTATEA ÎNCHIPUITĂ DE AZI
AMINTIRI DIN DETENȚIE
24 AM CUNOSCUT ODATĂ… UN OM SFÂNT. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU
de Miron Remus Ionel
31 DIN JURNALUL TEODOREI STAMATE: „CÂND AM SĂ FIU MARE
VREAU SĂ SCHIMB CE E GREȘIT. VREAU SĂ FAC OAMENII SĂ ÎNȚELEAGĂ CÂT CONTEAZĂ CONTRIBUȚIA ORICUI!“
38 PĂRINTELE FLORIN STAMATE – L-AM VĂZUT PE MÂNTUITORUL VENIND ȘI SPUNÂND: „PE CARE EU ÎI IUBESC, ÎI FAC PĂRTAȘI SUFERINȚELOR MELE DE PE CRUCE“
47 PĂRINTELE ALEXIE MEDICUL: DESPRE SMERENIA MAICII DOMNULUI ȘI CUM PUTEM ÎNȚELEGE VOIA LUI DUMNEZEU
54 IEROMONAHUL SILUAN, STAREȚUL MĂNĂSTIRII ORTODOXE DIN NEW MEXICO: „DOAMNE, TREZEȘTE-TE ÎN MINE!“ DESPRE CUM BIRUIM FRICA ȘI DEZNĂDEJDEA
63 „VA MAI DA ȚARA ROMÂNEASCĂ UN RÂND DE MARTIRI!“ MONAHUL VALERIAN GRECU ÎN DIALOG CU GABRIEL TIMOFTE
70 CU PĂRINTELE JUSTIN ÎN INIMI, LA POMENIREA ANUALĂ A SFINȚILOR MĂRTURISITORI DE LA AIUD
79 EVOCĂRI ALE SFINȚENIEI MĂRTURISITORILOR
DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE LA CONFERINȚA DE LA IAȘI
90 CE ESTE METAVERSUL ȘI CUM NE VA AFECTA SĂNĂTATEA MENTALĂ
de Anișoara Melnic
97 TRĂIM… ALĂTURI DE ORFANII REFUGIAȚI DIN UCRAINA
de Anca Alexandru
99 ÎNVIEREA DOMNULUI, EXPLOZIA IMENSĂ DE IUBIRE A LUI HRISTOS CĂTRE OMENIRE
de Părintele Theologos
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