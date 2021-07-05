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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 70
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SUMAR
Editorial
PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ȘI ÎNCREDEREA ÎN PUTEREA
TINEREI GENERAȚII
de Monahia Fotini
4 CUVIOSUL GHERONTIE DE LA TISMANA, FERICITUL NEBUN AL LUI HRISTOS
17 CUVIOSUL GHERONTIE ÎN MĂRTURIILE MAICILOR DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ
22 VORBE DE DUH DE LA MOȘ GHERONTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS
26 MAICILE DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN ÎN DIALOG CU CUVIOSUL GHERONTIE
36 PR. PROF. VASILE PĂVĂLEANU:
PĂRINTELE JUSTIN ȘI PROBLEMA NAȚIONALĂ
40 CRÂMPEIE DE GÂND LA POMENIREA DE 8 ANI A PĂRINTELUI JUSTIN
de Monahia Gavriila
43 TEODORA STAMATE LA 18 ANI, ÎN EVOCAREA CELOR DRAGI
„UN COPIL, VESEL ȘI MEREU PE FUGĂ“
53 PR. FLORIN STAMATE:
MESAJUL TEODOREI ESTE CĂ NU SE POATE FĂRĂ CRUCE
57 IDEALURI MONAHALE FRÂNTE DE REGIMUL COMUNIST
POVESTEA SURORILOR BAZILIAN DE LA MĂNăSTIREA VLADIMIREȘTI
66 „TEMNIȚA ERA CHILIA MEA. ACOLO AM RENĂSCUT, ACOLO AM VĂZUT MINUNILE LUI DUMNEZEU“
MONAHUL VALERIAN GRECU ÎN DIALOG CU GABRIEL TIMOFTE (I)
76 PĂRINTELE IOAN IOVAN, ÎN SCRISORILE PLINE DE DELICATEȚE ȘI DRAGOSTE CĂTRE FIICELE SALE
DUHOVNICEȘTI
80 BUCHET DE CÂNTĂRI INEDITE, COMPUSE DE SF. IOAN IACOB PENTRU SCHITUL ROMÂNESC DE LA IORDAN
85 PR. PROF. TRAIAN MAZĂRE: FEMEIA SAMARINEANCĂ ȘI ROLUL SAMARIEI ÎN ISTORIA BISERICII
90 DR. GALINA RÂDULEANU:
„DACĂ DUMNEZEU N-AR EXISTA, AR TREBUI SĂ-L INVENTĂM“
93 MĂRTURIE DESPRE UN HOMOSEXUAL CARE L-A ÎNTÂLNIT PE SF. PAISIE AGHIORITUL ÎN SF. MUNTE
98 MONAHUL ATANASIE ȘTEFĂNESCU:
„ÎN VIAȚĂ SUNT VALORI ESENȚIALE, IMPORTANTE ȘI SECUNDARE“ FILE DE CORESPONDENȚĂ