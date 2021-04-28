Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 69

 


Revista Ortodoxa ATITUDINI 69

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SUMAR

Editorial

PĂRINTELE GHEORGHE CALCIU: MAREA ÎNVIERE

 

8 SF. IOAN DE KRONSTADT – HARISMATICUL SLUJITOR AL DRAGOSTEI DE HRISTOS

24 SF. IOAN DE KRONSTADT: SFATURI MÂNGÂIETOARE DE SUFLET

29 SF. IOAN DE KRONSTADT – LUCRĂTOR AL DARULUI DE A VINDECA BOLNAVII ȘI DEMONIZAȚII

34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: BISERICA ESTE ELEMENTUL DE UNITATE ȘI DE REZISTENȚĂ A UNUI NEAM

39 PĂRINTELE AMFILOHIE ȘI MONAHUL VALERIAN: EVOCĂRI ALE SFINȚILOR ÎNCHISORILOR

45 DANION VASILE: ORTODOXIA VA BIRUI ȘI VA ÎNFLORI, PENTRU CĂ HRISTOS A ÎNVIAT!

52 PRĂZNUIRE MINUNATĂ LA AIUD PS PAISIE LUGOJANUL: A IERTA ESTE UNA, A NU UITA ESTE DATORIA NOASTRĂ DE DRAGOSTE PENTRĂ SFINȚII MĂRTURISITORI

59 PS NICHIFOR BOTOȘĂNEANUL: SĂ NE DEA DUMNEZEU ȘI NOUĂ PUTEREA DE A DISCERNE CÂND SĂ STRIGĂM ȘI CÂND SĂ RĂBDĂM

64 UCENICII PĂRINTELUI JUSTIN DESPRE PĂRINTELE JUSTIN, ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR ACTUALE

74 CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND RIDICI O PATIMĂ LA NIVEL DE NORMALITATE?
de Anișoara Melnic

78 DESACRALIZAREA NORMALULUI.
MAMA“ ȘI „TATA“ SAU „PĂRINTE 1“ ȘI „PĂRINTE 2“?
de Gabriel-Andrei Timofte

82 COVID–19, O PROBLEMĂ MONDIALĂ CONTROVERSATĂ, CU MARI IMPLICAȚII ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI
de lt. comandor (r) Aurelian Chirica

92 FRĂȚIA ORTODOXĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE“ ESTE UNA DINTRE MINUNATELE LUCRĂRI ALE PĂRINTELUI JUSTIN
de Bogdan Cărăușu

95 DR. GALINA RĂDULEANU:
CALOMNIAZĂ, CALOMNIAZĂ, TOT VA RĂMÂNE CEVA!

97 DIN SCRISORILE MONAHULUI ATANASIE ȘTEFĂNESCU
CARE VĂ IUBEȘTE NICIODATĂ ÎNDEAJUNS

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    Publicat pe 28 aprilie 2021

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