|
Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 69
A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 69
Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici , la adresa de
email: atitudini.pv@gmail.com sau la numărul de telefon: 0785 018 852.
SUMAR
Editorial
PĂRINTELE GHEORGHE CALCIU: MAREA ÎNVIERE
8 SF. IOAN DE KRONSTADT – HARISMATICUL SLUJITOR AL DRAGOSTEI DE HRISTOS
24 SF. IOAN DE KRONSTADT: SFATURI MÂNGÂIETOARE DE SUFLET
29 SF. IOAN DE KRONSTADT – LUCRĂTOR AL DARULUI DE A VINDECA BOLNAVII ȘI DEMONIZAȚII
34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: BISERICA ESTE ELEMENTUL DE UNITATE ȘI DE REZISTENȚĂ A UNUI NEAM
39 PĂRINTELE AMFILOHIE ȘI MONAHUL VALERIAN: EVOCĂRI ALE SFINȚILOR ÎNCHISORILOR
45 DANION VASILE: ORTODOXIA VA BIRUI ȘI VA ÎNFLORI, PENTRU CĂ HRISTOS A ÎNVIAT!
52 PRĂZNUIRE MINUNATĂ LA AIUD PS PAISIE LUGOJANUL: A IERTA ESTE UNA, A NU UITA ESTE DATORIA NOASTRĂ DE DRAGOSTE PENTRĂ SFINȚII MĂRTURISITORI
59 PS NICHIFOR BOTOȘĂNEANUL: SĂ NE DEA DUMNEZEU ȘI NOUĂ PUTEREA DE A DISCERNE CÂND SĂ STRIGĂM ȘI CÂND SĂ RĂBDĂM
64 UCENICII PĂRINTELUI JUSTIN DESPRE PĂRINTELE JUSTIN, ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR ACTUALE
74 CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND RIDICI O PATIMĂ LA NIVEL DE NORMALITATE?
de Anișoara Melnic
78 DESACRALIZAREA NORMALULUI.
„MAMA“ ȘI „TATA“ SAU „PĂRINTE 1“ ȘI „PĂRINTE 2“?
de Gabriel-Andrei Timofte
82 COVID–19, O PROBLEMĂ MONDIALĂ CONTROVERSATĂ, CU MARI IMPLICAȚII ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI
de lt. comandor (r) Aurelian Chirica
92 FRĂȚIA ORTODOXĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE“ ESTE UNA DINTRE MINUNATELE LUCRĂRI ALE PĂRINTELUI JUSTIN
de Bogdan Cărăușu
95 DR. GALINA RĂDULEANU:
CALOMNIAZĂ, CALOMNIAZĂ, TOT VA RĂMÂNE CEVA!
97 DIN SCRISORILE MONAHULUI ATANASIE ȘTEFĂNESCU
„CARE VĂ IUBEȘTE NICIODATĂ ÎNDEAJUNS“
Comandă sau Abonament poți face aici , la adresa de email: atitudini.pv@gmail.com,
completând formularul de mai jos sau la numărul de telefon: 0785 018 852.