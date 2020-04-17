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Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 64
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SUMAR
Editorial: PĂRINTELE JUSTIN, UN PROFET NEMINCINOS. SOLUȚIA PĂRINTELUI JUSTIN PENTRU VREMURI DE PRIGOANĂ
de Monahia Fotini
8. PĂRINTELE IOAN IOVAN — MĂRTURISITORUL DE FOC AL IUBIRII LUI HRISTOS
20. PĂRINTELE IOAN IOVAN: ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
„ROMÂNIA NICIODATĂ NU VA CĂDEA!“
24. PĂRINTELE VALERIAN GRECU: „VA VENI IARĂȘI O PRIGOANĂ, DAR ÎN UNITATE SPARGI ZIDURILE BALAURULUI
CARE A COBORÂT PE PĂMÂNT“.
32. DE VORBĂ CU PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: NU SE MAI POATE FACE NIMIC LA ORA ACTUALĂ, DECÂT
RUGĂCIUNEA!
38. DE VORBĂ CU DOMNUL MARIN RĂDUCĂ:
„RĂBDAREA ȘI JERTFA NU TREBUIE SĂ AIBĂ LIMITE!”
45. TACHE RODAS: „NU RENUNȚ LA CREDINȚA MEA ! CÂND MI-A FOST CEL MAI GREU, PRINDEAM CURAJ“.
51. GEORGE CUȘA — DRUMUL DIN ÎNTUNERICUL REEDUCĂRII SPRE LUMINA POCĂINȚEI
61. DOAMNA ZOE RĂDULESCU: „FORȚA RUGĂCIUNII ESTE ABSOLUT DE NEIMAGINAT“.
66. DR. GALINA RĂDULEANU: INFLUENȚA DEVASTATOARE A COMUNISMULUI ȘI ÎN MEDICINA ROMÂNEASCĂ
71. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU — „VOIEVODUL ORTODOXIEI“
de Î.P.S. Ierotheos Vlahos, Mitropolit de Nafpaktos și Sf. Vlasie
79. STAVROFORA JUSTINA BUJOR: PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU, UN OM PLIN DE DARURI DUMNEZEIEȘTI
85. PĂRINTELE JUSTIN DĂNILĂ: „ÎN JURUL PĂRINTELUI JUSTIN TE SIMȚEAI PLIN DE BUCURIE ȘI FOARTE
LIBER.“
90. DR. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA:
„CUM A LUCRAT PĂRINTELE JUSTIN ÎN VIAȚA MEA.“
96. CUVINTE DE ÎNTĂRIRE ALE IERARHILOR ROMÂNI ÎN ACESTE VREMURI DE NELINIȘTE ȘI BOALĂ
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