Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 64



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SUMAR

 

Editorial: PĂRINTELE JUSTIN, UN PROFET NEMINCINOS. SOLUȚIA PĂRINTELUI JUSTIN PENTRU VREMURI DE PRIGOANĂ
de Monahia Fotini

8. PĂRINTELE IOAN IOVAN — MĂRTURISITORUL DE FOC AL IUBIRII LUI HRISTOS

20. PĂRINTELE IOAN IOVAN: ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
„ROMÂNIA NICIODATĂ NU VA CĂDEA!“

24. PĂRINTELE VALERIAN GRECU: „VA VENI IARĂȘI O PRIGOANĂ, DAR ÎN UNITATE SPARGI ZIDURILE BALAURULUI
CARE A COBORÂT PE PĂMÂNT“.

32. DE VORBĂ CU PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: NU SE MAI POATE FACE NIMIC LA ORA ACTUALĂ, DECÂT
RUGĂCIUNEA!

38. DE VORBĂ CU DOMNUL MARIN RĂDUCĂ:
„RĂBDAREA ȘI JERTFA NU TREBUIE SĂ AIBĂ LIMITE!”

45. TACHE RODAS: „NU RENUNȚ LA CREDINȚA MEA ! CÂND MI-A FOST CEL MAI GREU, PRINDEAM CURAJ“.

51. GEORGE CUȘA — DRUMUL DIN ÎNTUNERICUL REEDUCĂRII SPRE LUMINA POCĂINȚEI

61. DOAMNA ZOE RĂDULESCU: „FORȚA RUGĂCIUNII ESTE ABSOLUT DE NEIMAGINAT“.

66. DR. GALINA RĂDULEANU: INFLUENȚA DEVASTATOARE A COMUNISMULUI ȘI ÎN MEDICINA ROMÂNEASCĂ

71. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU — „VOIEVODUL ORTODOXIEI“
de Î.P.S. Ierotheos Vlahos, Mitropolit de Nafpaktos și Sf. Vlasie

79. STAVROFORA JUSTINA BUJOR: PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU, UN OM PLIN DE DARURI DUMNEZEIEȘTI

85. PĂRINTELE JUSTIN DĂNILĂ: „ÎN JURUL PĂRINTELUI JUSTIN TE SIMȚEAI PLIN DE BUCURIE ȘI FOARTE
LIBER.“

90. DR. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA:
„CUM A LUCRAT PĂRINTELE JUSTIN ÎN VIAȚA MEA.“

96. CUVINTE DE ÎNTĂRIRE ALE IERARHILOR ROMÂNI ÎN ACESTE VREMURI DE NELINIȘTE ȘI BOALĂ

 

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Publicat pe 17 aprilie 2020

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