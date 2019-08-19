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Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 61, număr dedicat Prof. Dr. Nicolae Paulescu
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SUMAR
Editorial: CAZUL CARACAL ȘI NEVOIA IMPERIOASĂ
A MORALEI CREȘTINE ÎN SOCIETATE
de Monahia Fotini
6. DR. NICOLAE PAULESCU, „APOSTOLUL“ FIZIOLOGIEI ROMÂNEȘTI ȘI DESCOPERITORUL INSULINEI
20. „RIDICAREA UNUI DIG MORAL ÎN SOCIETATE“
DR. NICOLAE PAULESCU: CUVINTE DESPRE VIAȚA MORALĂ
27. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: DESPRE PUTEREA PĂCATULUI ASUPRA COPIILOR NOȘTRI
33. MĂRTURII DESPRE PUTEREA RUGĂCIUNII PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU
38. PĂRINTELE JUSTIN NE MÂNGĂIA SUFLETELE!
43. DE VORBĂ CU PĂRINTELE ATANASIE ȘTEFĂNESCU: DESPRE FORMĂ ȘI FOND „CEA MAI GREA PRĂBUȘIRE VINE PRIN TINE ÎNSUȚI“
51 .P.S. VENIAMIN, EPISCOPUL BASARABIEI DE SUD: DESPRE MUCENICIA SFÂNTULUI PANTELIMON ȘI CUM I-A ÎNFRUNTAT PE PRIGONITORII CĂLĂI
59. MAICA MINA MĂMĂLIGĂ DE LA MĂNĂSTIREA DIACONEȘTI, SUPRAVIEȚUITOARE A TEMNIȚELOR COMUNISTE, S-A MUTAT LA CELE VEȘNICE, ALĂTURI DE CAMARAZII SĂI
65. PR. GHEORGHE CALCIU DUMITREASA:
„MINUNEA ESTE NUMAI UN AJUTĂTOR AL CREDINȚEI NOASTRE“.
PREDICĂ LA MINUNEA ÎNMULȚIRII PÂINILOR
73. PĂRINTELE DIMITRIE BEJAN ȘI SATUL ROMÂNESC
de Monahia Gavriila
79. MAMA ANA – LUPTĂTOAREA DIN SABASA
de Ioana Aldea
82. PĂRINTELE PROCLU:
„DUHUL SFÂNT SE LASĂ SIMȚIT PE MĂSURA SMERENIEI“
87. PR. MIHAIL LUNGEANU: DESPRE TREPTELE RUGĂCIUNII HARICE ȘI RUGĂCIUNEA ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE
95. RISCURILE IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIEI 5G ÎN ROMÂNIA
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