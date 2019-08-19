Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 61, număr dedicat Prof. Dr. Nicolae Paulescu


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SUMAR

 

Editorial: CAZUL CARACAL ȘI NEVOIA IMPERIOASĂ
A MORALEI CREȘTINE ÎN SOCIETATE
de Monahia Fotini

 6. DR. NICOLAE PAULESCU, „APOSTOLUL“ FIZIOLOGIEI ROMÂNEȘTI ȘI DESCOPERITORUL INSULINEI

20. „RIDICAREA UNUI DIG MORAL ÎN SOCIETATE“
DR. NICOLAE PAULESCU: CUVINTE DESPRE VIAȚA MORALĂ

27. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: DESPRE PUTEREA PĂCATULUI ASUPRA COPIILOR NOȘTRI

33. MĂRTURII DESPRE PUTEREA RUGĂCIUNII PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU

38. PĂRINTELE JUSTIN NE MÂNGĂIA SUFLETELE! 

43. DE VORBĂ CU PĂRINTELE ATANASIE ȘTEFĂNESCU: DESPRE FORMĂ ȘI FOND „CEA MAI GREA PRĂBUȘIRE VINE PRIN TINE ÎNSUȚI“

51 .P.S. VENIAMIN, EPISCOPUL BASARABIEI DE SUD: DESPRE MUCENICIA SFÂNTULUI PANTELIMON ȘI CUM I-A ÎNFRUNTAT PE PRIGONITORII CĂLĂI

59. MAICA MINA MĂMĂLIGĂ DE LA MĂNĂSTIREA DIACONEȘTI, SUPRAVIEȚUITOARE A TEMNIȚELOR COMUNISTE, S-A MUTAT LA CELE VEȘNICE, ALĂTURI DE CAMARAZII SĂI

65. PR. GHEORGHE CALCIU DUMITREASA:
„MINUNEA ESTE NUMAI UN AJUTĂTOR AL CREDINȚEI NOASTRE“.
PREDICĂ LA MINUNEA ÎNMULȚIRII PÂINILOR

73. PĂRINTELE DIMITRIE BEJAN ȘI SATUL ROMÂNESC
de Monahia Gavriila

79. MAMA ANA – LUPTĂTOAREA DIN SABASA
de Ioana Aldea

82. PĂRINTELE PROCLU:
„DUHUL SFÂNT SE LASĂ SIMȚIT PE MĂSURA SMERENIEI“

87. PR. MIHAIL LUNGEANU: DESPRE TREPTELE RUGĂCIUNII HARICE ȘI RUGĂCIUNEA ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE

95. RISCURILE IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIEI 5G ÎN ROMÂNIA

 

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Publicat pe 19 august 2019

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