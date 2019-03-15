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A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 59, dedicată Părintelui Atanasie Ștefănescu
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SUMAR
Editorial: VA FI UCRAINA SÂMBURELE UNEI NOI SCHISME PAN-ORTODOXE?
de Ieromonah Eftimie Mitra
8. PĂRINTELE ATANASIE ŞTEFĂNESCU DE LA MĂNĂSTIREA PETRU-VODĂ, NEOBOSITUL ATLET AL LUI HRISTOS
20. DIN EPISTOLELE PĂRINTELUI ATANASIE MOR NUMAI CEI CARE NU CRED ÎN DUMNEZEU, CEILALŢI ADORM NUMAI
22. PĂRINTELE JUSTIN PĂRVU: „CRUCEA E SIMBOLUL SUFERINŢELOR, AL ÎNDATORIRILOR NOASTRE FAŢĂ DE DUMNEZEU, FAŢĂ DE SOCIETATE, FAŢĂ DE NOI ÎNŞINE”
28. PR. PROF. VASILE PĂVĂLEANU: PĂRINTELE JUSTIN ERA ACELA CARE ZIDEA BISERICA DIN SUFLETUL OMULUI ÎN PLINĂ PERIOADĂ COMUNISTĂ
36. PĂRINTELE ARHIMANDRIT HARITON NEGREA: „PĂRINTELE JUSTIN DIN LUCRURI MICI OFEREA BINECUVĂNTĂRI MARI”
41. PĂRINTELEJUSTIN PĂRVU – O SUTĂ DE ANI DE LA NAŞTERE. EVOCĂRI SELECTIVE
49. ARHIM. JUSTIN PĂRVU ÎN DIALOG CU PR. CRĂCIUN OPREA DESPRE VINDECAREA VIEŢII DUHOVNICEŞTI „S-A RĂCIT DRAGOSTEA DUPĂ DUMNEZEU, S-A RĂCIT DORUL DUPĂ DUMNEZEU, S-A RĂCIT DORUL DUPĂ VIAŢĂ DESĂVÂRŞITĂ”
61. SCRISOARE A MĂRTURISITORULUI DIN TEMNIŢELE COMUNISTE, TOADER POPESCU, CĂTRE PĂRINTELE JUSTIN PĂRVU
63. GHEORGHE ŞUFARU, FOST DEŢINUT POLITIC: TREBUIE SĂ TRĂIM CEEA CE TEORETIZĂM! SĂ FIM AŞA CUM AR TREBUI SĂ FIM!
69. PREOT MIHAI IORDĂCHESCU: RĂNDUIALA DUHOVNICEASCĂ A POSTULUI MARE DE LA TRIOD LA ÎNVIERE
78. DL. MARIN RĂDUCĂ, FOST DEŢINUT POLITIC: „EU NU POT LUPTA PENTRU ÎNVIEREA NEAMULUI MEU, DACĂ NU ÎNVIEZ MAI ÎNTÂI EU”
86. P.S. IGNATIE, EPISCOPUL HUŞILOR: EPISCOPUL MARTIR GRIGORIE LEU – MIRACOLUL CONŞTIINŢEI EPISCOPIEI HUŞILOR
93. BULETINELE ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA – UN ALT PAS CĂTRE DICTATURA BIOMETRICĂ de Monahia Gavriila
97. PARTENERIATUL CIVIL: PROPUNERI LEGISLATIVE ÎMPOTRIVA MORALEI CREŞTINE PRIN CARE SE SUBMINEAZĂ FIINŢA NEAMULUI ROMÂNESC
de Lt. Comandor (r) Aurelian Chirica
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