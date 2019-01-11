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A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 58, dedicată Sfântului Ștefan cel Mare
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SUMAR
1. CELE DOUĂ ROMÂNII: ROMÂNIA CURATĂ ȘI ROMÂNIA CORUPTĂ. PENTRU CARE TRĂIM?, de Pr. Dr. Mihai-Andrei Aldea (EDITORIAL)
8. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – STRĂJERUL ORTODOXIEI LA POARTA CREȘTINĂȚII (PORTRET)
22. IDEEA IMPERIALĂ LA ȘTEFAN CEL MARE, URMAȘ AL IMPERIULUI BIZANTIN
de Prof. Dr. Gică Manole
28. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: NEAMUL NOSTRU DĂINUIEȘTE NUMAI PRIN SMERENIE, RĂBDARE ȘI RUGĂCIUNE (Interviu)
35. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU – UN MIJLOCITOR MINUNAT CĂTRE DOMNUL
39. PĂRINTELE AMFILOHIE DE LA MĂNĂSTIREA DIACONEȘTI: SĂ DUCEM MAI DEPARTE DUHUL PĂRINȚILOR NOȘTRI!
46. PĂRINTELE STAREȚ SILUAN DIN NEW MEXICO: DESPRE NEMIȘCAREA INIMII PRIN RUGĂCIUNE, ÎN TUMULTUL LUMII DE AZI
55. CIPRIAN PORUMBESCU – „CRAIUL NOU“ AL SUFLETULUI BUCOVINEAN, RAPSODUL ROMÂNIEI MARI
61. BUCOVINA ȘI BASARABIA „SUNTEM UN POPOR VREDNIC DE MISIUNEA CE NI SE CUVINE“
de Mihai Eminescu
69. PACTUL GLOBAL PENTRU MIGRAȚIE – UN ACT DE ÎNALTĂ TRĂDARE NAȚIONALĂ
de Monahia Gavriila
76. PĂRINTELE GHEORGHE CALCIU: DUMNEZEU A PUS ÎN MINE CEVA MAI MULT DECÂT ÎN CEILALȚI; MI-A DAT POSIBILITATEA DE A ÎNDURA MAI MULTĂ SUFERINȚĂ
84. SCRISOAREA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU CĂTRE PĂRINTELE ARHIMANDRIT IRINEU ILIE, SUPERIORUL AȘEZĂMINTELOR ROMÂNEȘTI DE LA IERUSALIM
87. RADU GYR ȘI RONDELUL SFINȚENIEI, de Monahia P.
90. GRIGORE CARAZA – MARTIR ȘI MĂRTURISITOR AL ADEVĂRULUI
de Monahia Dometiana
96. PREOT ILARION V. FELEA: SFÂNTUL PROROC DANIIL
ȘI SFINȚII TREI TINERI ANANIA, AZARIA ȘI MISAIL
102. COLINDUL LUI ȘTEFAN
de Mihai Eminescu
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