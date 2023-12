Părintele Justin și Sf. Sava ajutători în nașterea unui prunc. „Eu am timp să vă aștept și cu al doilea copil”.

Sfântul Sava și frunzele de palmier

Sunt Antoaneta Știrbul din Neamț. Datorită Părintelui Justin am trei copii minunați.

Acum 7 ani am mers la Părintele Justin împreună cu soțul meu și i-am zis că tare ne dorim un copil.

Am mers la diferiți medici în țară și în afară, însă fără niciun rezultat. Părintele ne-a dat 3 frunze de palmier să

facem ceai și să bem dimineața pe stomacul gol, și o cărticică cu Acatistul Sf. Sava, și totodată ne-a zis: „Eu am timp să vă

aștept și cu al doilea copil”.

Nu voi uita niciodată aceste vorbe, așa a și fost! Făceam în fiecare zi ceaiul și cu nădejde în cuvântul Părintelui Justin.

Cum am terminat tot ceaiul de consumat, am și rămas însărcinată cu un băiețel.

Trei ani mai târziu a venit și al doilea, după cum profețise Părintele.

„Ai venit la moșu’!”

Ne-am întors din Londra la Părintele să-i binecuvinteze. Când am intrat în chilie, Părintele ne întâmpină bucuros: „Ai venit la moșu’!”. La care copilul se duce în brațele Părintelui, de parcă se cunoșteau de mult timp.

După alți trei ani, mi-a dăruit Dumnezeu o fetiță, dar din păcate Părintele nu mai este în viață să o binecuvinteze.

Îmi rămân în minte însă vorbele dumnealui: „Eu am timp să te aștept și cu al doilea”, de parcă a știut că se duce dintre noi, și nu mă poate aștepta decât cu al doilea.

Acum, însă, din cer Părintele ne binecuvintează cu ocrotirea și rugăciunile sale.

(Minune preluată din cartea „Părintele Justin Pârvu – Mărturii ale sfințeniei”)

