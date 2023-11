Părintele Justin și Sfântul Andrei ajută o familie săracă

Înaintevederea Părintelui Justin

La sfatul Părintelui Justin am fost toată familia la Aiud. Ne-am închinat, am luat ulei de la Sfinți și, ajungând în Cluj, ne-am oprit la o autoservire să mâncăm. Și, după ce am comandat, a venit un domn și ne-a întrebat: „Pot să plătesc eu?”.

Iar soțul meu i-a răspuns: „Dacă erați în față, vă rog, plătiți”. Și zice: „Nu, dacă sunteți de acord să vă plătesc eu consumația”. Noi eram în buzunar cu bani împrumutați.

Am spus bogdaproste și când am ajuns la Părintele i-am zis: „Uitați am fost la Aiud”. Și Părintele: „Da, știu și Sfinții de

la Aiud v-au dat și masă”. Am rămas cu toții uimiți de străvederea lui.

„O să fie și niște minuni astăzi cu tine”

Altădată am venit în noiembrie de Sf. Andrei. Am intrat în ajun și Părintele mi-a zis: „O să fie și niște minuni astăzi cu tine”.

Și un tânăr din București mi-a cerut o cărticică de rugăciuni să citească cât stă să aștepte la Părintele.

A doua zi m-am întâlnit cu el ca să-mi dea cărticica înapoi. Fusese chemat de Părintele la ora 8 dimineața și voia să facă

o donație.

Urcând pe scări a zărit-o pe fetița mea și a întrebat-o: „Cum te cheamă?”. „Andreea”. „Dar mai ai frați?”

„Da, mai am trei frați”. Și a deschis cartea și mi-a dat opt milioane de lei fără să-i fi spus că eu în buzunar nu aveam

decât câțiva leuți. Îl cheamă Mihai și e din București.

(Extras din cartea „Părintele Justin – Mărturii ale sfințeniei”)

