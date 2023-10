JURNALISTUL BEN SHAPIRO: ARGUMENTE IMBATABILE ÎMPOTRIVA MIȘCĂRII TRANSGENDER

DISFORIE DE SEX SAU TULBURARE A IDENTITĂȚII SEXUALE?

Cum puteți spune că unii nu au drepturi, când susțineți că transsexualii nu sunt o categorie validă de oameni, că sunt doar niște fete, pretinzând a fi băieți sau niște băieți pretinzând a fi fete și că n-are nicio legătură cu sexul unei persoane.

Nu, identitatea unei persoane nu e detașată de sex.

Nu e complet detașată, dar totuși, e ceva ce ține de cultură, face parte din societate, e ceva teoretic.

Nu, nu e ceva teoretic? Nu ești bărbat dacă ai impresia că ai fi bărbat și nu am zis nimic de ,,a pretinde”, sau dacă am zis nu trebuia să zic.

Ați folosit expresia ,,a juca un rol”.

Bine, am zis: un băiat care se consideră fată, asta e terminologia pe care o folosesc, de obicei. Nu am zis că ar juca un rol, am zis: un băiat care crede că e fată sau o fată care crede că e băiat și practic despre asta vorbim aici. Din punct de vedere psihologic, aceasta era considerată disforie de sex sau tulburare a identității sexuale. Ideea că sexul ar fi maleabil, nu este adevărată. Și nu îți contest umanitatea dacă ești o persoană transsexuală. Susțin doar că nu ești sexul care pretinzi că ai fi. Ești tot o ființă umană, una care se confruntă cu o problemă, o problemă pe care speri că o rezolvi cât de repede, indiferent de modalitatea pe care o alegi. Dar dacă tu ai de gând să îmi impui mie să mă prefac, eu ar trebui să mă prefac că bărbații sunt femei și că femeile sunt bărbați. Răspunsul meu este: „Nu!”. Nu am de gând să modific biologia de bază, pentru că îți amenință sentimentul tău subiectiv de apartenență.

Bine, dar încă susțineți că acești copii nu ar trebui să fie acceptați pentru că nu se prea încadrează în nicio categorie?

Spun că există o normă pentru Organizația de băieți cercetași. Trebuie să fii băiat din punct de vedere biologic pentru a face parte din această organizație. Trebuie să fii băiat pentru a fi un băiat cercetaș.

Unde scrie asta?

În titlu: „băieți cercetași”. Pentru că, de-a lungul întregii istorii a umanității, băiat a însemnat băiat și fată a însemnat fată, băiatul nu a însemnat fată. Și dacă eu zic că ești un elan, asta te face automat elan?

Asta e total diferit…

Nu e… Ai văzut vreodată un bărbat sau o femeie? Sunt total diferiți…

E total diferit, dacă tu spui că ești o pisică. N-are nicio legătură cu chestiunea sexului.

Bine, permite-mi să te întreb ce vârstă ai. Pentru că ești destul de tânără, nu cred că ar fi o întrebare nepoliticoasă.

„DOAR PENTRU CĂ POȚI FACE ANUMITE LUCRURI PRIN LEGE, NU ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT CORECTE DIN PUNCT DE VEDERE BIOLOGIC”

Am 22 de ani. Deci, probabil nu sunt atât de naivă, nu?

Nu. De ce nu ai 60 de ani?

Pentru că nu-i același lucru.

De ce nu poți spune că ai 60 de ani? Care ar fi problema în a te considera de 60 de ani?

Pentru că nu e totuna cu sexul.

Ai dreptate, vârsta este cu mult mai puțin „importantă” decât sexul… Nu îți poți schimba sexul ca prin magie. Nu îl poți schimba, la fel cum nu poți să îți schimbi nici vârsta.

Legal se poate schimba. Oamenii o mai fac.

Apropos, nu îți poți schimba vârsta, legal.

Evident, poți să îți schimbi numele, sexul, poți să îți schimbi identitatea.

Doar pentru că poți face anumite lucruri prin lege, nu înseamnă că sunt corecte din punct de vedere biologic, pentru că există multe exemple de lucruri din trecut incorecte biologic, dar corecte din punct de vedere legal. În SUA, pentru o lungă perioadă de timp, cei bolnavi mental erau sterilizați. Și era lege. Asta nu înseamnă că era corect: Skinner vs. Oklahoma, conform Deciziei lui Oliver Wendell Holmes.

„RATA DE SINUCIDERE A PERSOANELOR TRANSSEXUALE ESTE DE 40%”

Dar tot nu înțeleg de ce nu putem fi mai deschiși cu privire la acești oameni?

Nu este vorba despre o gândire deschisă și despre a accepta. Vreau să se trateze cum știu ei mai bine, dar fără să mă implice pe mine. Conceptul din spatele mișcării transgender ca mișcare a drepturilor, este că toate problemele lor ar dispărea dacă m-aș preface că ei sunt de sexul de care pretind a fi. Nu are sens. Rata de sinucidere a persoanelor transsexuale este de 40%.

Dar știți motivul?

Conform școlii Anderson UCLA (și studiul acesta s-a făcut anul trecut), statistic vorbind, nu schimbă cu absolut nimic faptul că ești sau nu recunoscut ca fiind transsexual. Asta sugerează că există o comorbiditate crescută între transsexualitate, indiferent de starea mentală și suicid. N-are legătură cu modul în care ești tratat în societate.

Credeți că faptul că sunt hărțuiți la școală, ar putea fi motivul?

Nu, nu cred. În primul rând, sunt împotriva hărțuirii de orice fel. Ideea că cineva ar bate pe altcineva e groaznică. Vorbind din perspectiva unuia care a fost hărțuit fără milă în liceu, nu sunt adept al hărțuirii. Dar rata normală a sinuciderilor în SUA este de 4%, pe când rata sinuciderilor în comunitatea transgender este de 40%. Faptul că rata de suicid a transsexualilor este cu 36% mai mare, doar pentru simplul fapt că oamenii sunt mai răutăcioși față de ei, este un argument ridicol. Nu-i adevărat și nu e susținut de niciun fel de știință care poate fi citată. E o simplă presupunere. De fapt, potrivit mai multor studii, nici măcar nu e adevărat că hărțuirea cauzează sinuciderea. De exemplu, se presupune că în America, unde există mult rasism, comunitatea negrilor este foarte hărțuită. Totuși, rata sinuciderilor este mai mult scăzută la negri decât la albi. De fapt, această rată este cu mult mai scăzută în țările sărace decât în cele dezvoltate. Sinuciderea pare a fi un privilegiu pentru cei din clasa superioară, dacă vorbim despre starea financiară. Deci, ideea că tendința suicidară e cauzată de oamenii ca mine care spun: ,,Nu, bărbații nu sunt femei și femeile nu sunt bărbați”, nu e adevărată.

„NU TREBUIE SĂ ÎNCERCI SĂ SACRIFICI DEFINIȚIA PROPRIU-ZISĂ A ÎNTREGII SOCIETĂȚI DESPRE SEX”

Deci, credeți că n-are niciun impact asupra identității lor felul cum se simt în pielea lor?

Cred că nu trebuie să încerci să sacrifici definiția propriu-zisă a întregii societăți despre sex, doar pentru că tu crezi că există, în termeni legali. Nu poți sacrifica adevărul doar pentru că unii oameni or să sufere ca și consecință a adevărului. Ba mai mult, nu există nicio dovadă că rata sinuciderilor în comunitatea transgender ar scădea în vreun mod semnificativ, dacă oamenii s-ar preface că bărbații sunt femei și femeile sunt bărbați. Testăm asta chiar în momentul de față, o să vedem dacă funcționează. Până acum, nicio dovadă.

Ați vorbit vreodată cu un grup de transsexuali?

Sunt dispus să vorbesc cu oricine m-ar primi, dar în general, ei protestează împotriva mea.

De ce credeți că oamenilor nu le mai pasă de ei? Nu-i interesează dacă ajung la orfelinat, nu le pasă dacă mama copilului e săracă.

Îmi pasă de sărăcia mamelor, îmi pasă de cei orfani…

„CRED CĂ BEBELUȘII CARE NU AU OMORÂT PE NIMENI, N-AR TREBUI SĂ FIE OMORÂȚI”

Federația Internațională de Planificare a Familiei nu ar trebui să prevină avorturile?

Păi, care Planificare a Familiei previne avortul? Ei efectuează sute de mii de avorturi pe an. Efectuează 300.000 avorturi pe an. Sunt în topul Statelor Unite în ceea ce privește avortul.

Dar pe ce vă bazați când spuneți asta?

Faptul că efectuează 300.000 avorturi pe an? Chiar ei susțin asta. Mă bazez pe ceea ce spun cei de la Planificarea Familiei. Ei nu contestă asta. Nimeni n-o contestă. După cum poate ai observat, sunt în mare parte împotriva avortului. Îmi pasă când începi să omori bebeluși. Consider asta o problemă.

Dar ce spuneți despre viol sau incest?

În primul rând, și e important de știut, ele nu doar că sunt o minoritate a cazurilor de avort, dar constituie și un procent foarte scăzut. Deci, dacă mai întâi putem presupune ca restul avorturilor sunt greșite, atunci putem vorbi despre celălalt lucru. Putem face asta? Sunt toate celelalte cazuri de avort greșite sau sunt în regulă? Și folosești violul și incestul ca scuză pentru a le face pe restul acceptabile? Mai am o singură întrebare pentru voi, una singură despre avort. Ce îi conferă noului-născut viață?

Prima respirație.

Bine, dacă bebelușul de 9 luni e în pântece și e la fel de dezvoltat și nu a respirat încă și iei un cuțit și îl junghii în cap, nu e crimă? Doar dacă respiră e o ființă umană? Și mai trebuie să respire și singur. Cred că bebelușii care nu au omorât pe nimeni, n-ar trebui să fie omorâți. Aceasta e opinia mea despre avort[1].

[1] Transcris de pe

