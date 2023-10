„Ionel, vampirii şi fantomele nu există decât în mintea oamenilor fără credinţă!” Poveste de Halloween

de Vlad Mihai Diaconescu

Cartea despre vampiri

Într-o zi de vacanţă, Ionel a început să citească o carte despre vampiri. Bunica l-a văzut şi nu a fost de

acord, dar el s-a dus în foişor şi a citit toată ziua despre aventurile vampirilor.

S-a culcat cu gândul la ce citise. Dar iată că se trezeşte într-o pădure. Aici îl izbeşte o lumină argintie puternică. Ce să fie? Nu mai văzuse aşa ceva niciodată.

Visul demonic

Treptat, lumina începe să se stingă. Parcă l-a atins ceva! Sau cineva? Inima începe să o ia la galop.

Stai! Lângă el este, într-adevăr, cineva! Reuşeşte să privească cu coada ochiului: este Colţ Galben,

vampirul cu care îşi petrecuse ziua. De ce nu se mai simte liniştit? Nu arată deloc cum îşi închipuise el.

Colţ Galben îi transmite fiori pe şira spinării. Ba chiar îl bruschează. Oare ce are cu el? El doar îl simpatizase!

Ionel îşi dă seama că vampirul vrea să îl muşte. O ia la fugă prin pădurea devenită întunecată acum. Îl

zgârie crengile, îl lovesc peste faţă ierburile înalte. Simte că îşi pierde suflarea. Se opreşte puţin să îşi

tragă sufletul. O, nu! O arătare albicioasă îi apare în faţă. Arată ca o fantomă. Doar văzuse atâtea filme cu

fantome! Este un cunoscător. Măcar aceasta nu îl poate muşca. Parcă trece prin el.

Fantoma începe să se învârtă foarte repede în jurul lui, până îl ameţeşte. Aşa ameţit îşi aminteşte de Colţ Galben. Da, îi simte suflarea rece în ceafă. Trebuie să fugă, dar este total buimac. Colţ Galben se apropie. Deschide gura din care ies doi canini uriaşi. Urmează să îi înfigă în gâtul lui!

Iată că se opreşte! Ce să fie? Unul dintre canini are o carie uriaşă. Se pare că l-a apucat durerea.

Nervos, Colţ Galben îl întreabă pe Ionel dacă nu are un calmant sirop. Ar prefera să fie roşu. Pastilele îi

rămân în gât. Ionel îi răspunde că nu are şi nici nu i-ar da dacă ar avea. Atunci Colţ Galben vrea să îl muşte cu orice preţ. Nuuuuuuu…

Există fantome și vampiri?

Ionel se trezeşte lac de transpiraţie. Lângă el îi zâmbeşte cald bunica. Îl mângâie pe cap şi îi arată cartea pe care o lăsase în foişor.

Ionel lasă privirea în jos, ruşinat. Iată ce rău a făcut că nu a ascultat-o!

Bunica îi spune:

– Ionel, vampirii şi fantomele nu există decât în mintea oamenilor fără credinţă! În mintea noastră

trebuie să stea sfinţii lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a scos din întuneric.

Ionel a înţeles şi şi-a promis că nu va mai citi astfel de cărţi.

(Preluat din cartea pentru copii: Temele lui Vlad)

