Filosoful american Tristram Engelhardt: De la catolicism la Ortodoxie

De la Roma acasă

Ne puteți povesti câteva cuvinte despre convertirea dumneavoastră?

„Răspunsul la modul în care am fost eu ortodox stă numai în dragostea lui Dumnezeu. Pocăinţa fiecăruia dintre oamenii aceştia este un miracol al lui Dumnezeu. Eram şi eu un credincios catolic. Când am citit din istoria bisericească a primelor secole creştine, am realizat cam cum stau lucrurile… Mie, din copilărie, mi-a plăcut să fiu băiat de altar şi ca orice băiat leneş nu-mi plăcea să merg la şcoală şi am crescut în preajma bisericii.

În 1954-55 pastorul catolic mi-a spus că va veni un episcop uniat din Ierusalim…Bătrânul episcop mi-a zis că adevăratul creştinism va veni dinspre Răsărit, tot ce vezi dinspre Apus va dispare. Adevăratul creştinism va veni ca o lumină dinspre Răsărit şi creştinismul pe care l-ai învăţat până acum va dispărea…. M-am dus cu el la Milano unde aduna el mai mulţi intelectuali….şase săptămâni. Cristina, fiica mea, m-a întrebat – nu pot să vin cu tine? 14 ani avea. …deci m-am implicat cu acest episcop Carlo Mantini… şi mi-am dat seama că tot creştinismul din Apus este rodul germanilor.

În 1988 am fost invitat în Germania. Ştiam că tot ce fac acolo este fals. M-am simţit ca o curvă. Şi m-am rugat – Doamne dacă este vreo religie adevărată arată-mi-o şi mă voi converti. Pentru prima dată în viaţa mea am avut o astfel de experienţă, a fost o teamă şi un fior pe care nu le-am mai avut niciodată. …Am aranjat să predea nişte conferinţe în Istambul. Şi ne tot întrebam unde să mergem la o slujbă şi am ales să mergem la o biserică grecească. Şi fiica mea imediat mi-a spus: „Uite, asta trebuie să fie adevărata biserică”. Şi l-am întrebat pe părintele de acolo: Poate un texan să devină ortodox? Şi am primit un răspuns neaşteptat: Uite, eu am fost baptist înainte. Dacă eu am putut deveni ortodox şi matale poţi. Şi aşa s-a botezat toată familia mea. Aveam sentimentul că m-am întors acasă. O călătorie pe care am numit-o „De la Roma acasă”. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest drum.

„Biserica romano-catolică este făcută după noi dogme”

V-am ruga să ne spuneţi, din perspectiva dumneavoastră ca occidental catolic convertit la ortodoxie, credeţi că ecumenismul poate avea vreun rol benefic în aducerea celorlalţi la adevărata credinţă?

Ecumenismul pe care-l căutăm noi, ca ortodocşi, este să facem ca toţi să devină ortodocşi. Şi Roma ar trebui să devină ortodoxă. Deci dacă ne angajăm într-un dialog ecumenic ca să convertim pe alţii, atunci e în regulă, dar numai dacă o faci din acest scop şi nu dintr-un alt interes politic. Pentru că din alt punct de vedere – este rău.

Aţi întâlnit şi alte persoane care s-au convertit la ortodoxie?

Am văzut cât de greşit era romano-catolicismul, cât şi părinţii apuseni şi am ştiut că ar fi imposibil să fii un adevărat creştin, ca romano-catolic sau protestant. Şi inima mea sinceră n-a simţit această schimbare pentru mulţi ani. Doar atunci când inima mea era destul de deschisă să primească adevărul. Dar am părăsit catolicismul şi am devenit ortodox. Este uşor să vezi, e uşor să găseşti adevărul. Noi suntem singura biserică care păstrează ceea ce învăţau părinţii din Biserica din vechime. Biserica romano-catolică este făcută după noi dogme. Ca ei să ajungă în comuniune cu noi, ar trebui să se întoarcă de unde au plecat. Iar noi ar trebui să dăm la o parte toate improvizaţiile lor. Mulţi romano-catolici am cunoscut, care se întorc şi devin ortodocşi.

Este aceasta posibil?

În parohia unde sunt eu, pot fi 30 % din foştii romano-catolici, şi mulţi dintre preoţii romano-catolici… deci sunt capabili să o facă. Dumnezeu face totul posibil. Cu cât eşti născut într-o societate îndepărtată de lumina adevărului, pe atât te ajută şi Dumnezeu şi-ţi oferă posibilitatea să vezi adevărul. Sub episcopul meu, 85 % din preoţi sunt convertiţi.

Este o minune!

Mila lui Dumnezeu face tot timpul minuni. Şi episcopul Vasile din Antiohia – cam în jur de 855 dintre preoţi sunt convertiţi, foşti romano-catolici, foşti protestanţi, toţi vin acasă către Sfânta Ortodoxie.

„Este evident că numai creştinismul ortodox păstrează tradiţia Bisericii”

Ce i-a determinat mai mult să se convertească?

Cred că până la urmă este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă posibilitatea să vedem; este evident că numai creştinismul ortodox păstrează tradiţia Bisericii.

V-a ajutat cineva să reveniţi la ortodoxie?

Nu, romano-catolii m-au învăţat că ei, de fapt, au greşit. Şi cu cât mai mult am citit, cu atât mi-am dat seama că ei s-au înşelat. Într-o anumită măsură, datorez convertirea mea omului care a ieşit al doilea candidat după actualul Papă al Romei, la ultimele alegeri, se numeşte cardinalul Martin. Am lucrat cu el şi, analizând romano-catolicismul serios, am ştiut că nu putea fi aceea adevărata biserică. Ei au făcut tot posibilul să-mi arate că, din punct de vedere istoric, ruperea lor este falsă. Numai mila lui Dumnezeu m-a făcut să Îl iubesc – totul vine de la El. Ei mi-au arătat şi mi-au înfăţişat că ceea ce ei propovăduiesc nu este ceea ce învaţă Părinţii. Creştinismul ortodox trăieşte într-un duh nealterat – care învaţă aceeaşi credinţă pe care au primit-o de la Sfinţii Apostoli şi protejată de Sfinţii Părinţi.

Romano-catolicii propovăduiesc noi dogme – erezii – ei propovăduiesc purgatoriul, indulgenţele, infailibilitatea papală, imaculata concepţie, toate acestea n-au nimic de-a face cu Biserica primară. Este un simplu fapt istoric. Dacă ar fi fost imaculata concepţie, nici unul din noi n-am fi putut fi mântuiţi. Pentru că imaculată concepţie înseamnă că Maica Domnului nu a moştenit păcatul originar al lui Adam şi Eva. Asta ar însemna că Hristos n-a luat asupra Lui păcatul luidam şi, prin urmare, nimeni nu s-ar izbăvi de păcatul originar, fără numai Maica Domnului. În afară de asta, ei fac din Biblie o minciună – ei zic că Hristos era ispitit ca şi noi, nu ca primul Adam, înainte de cădere. Asta înseamnă că ei cred că întreaga Biblie este o minciună. Asta este una dintre dogmele greşite ale catolicismului. Aşadar, oricine caută adevărata tradiţie, trebuie să ştie că acesta nu este adevăratul creştinism. Dar îţi vine greu să părăseşti mentalitatea locului în care ai crescut, este mai puţin confortabil. Şi numai mila lui Dumnezeu face posibil aceasta.

Părintele Efrem din Arizona – care este salvarea Americii

Aţi întâlnit anumiţi Părinţi cu viaţă sfântă?

După ce am devenit ortodox, am avut marea binecuvântare să-l întâlnit pe părintele Efrem din Arizona – care este salvarea Americii. Când am fost romano-catolic am întâlnit mulţi oameni buni, dar nu cu viaţă sfântă. Ortodoxia mi-a dat posibilitatea să întâlnesc sfinţi şi fiecare din noi poate deveni sfânt.

(Articol publicat în Revista Atitudini Nr. 2)

Notă:

Dr. Hugo Tristram (Herman) Engelhardt Jr, unul dintre intelectualii fondatori din domeniile bioeticii și filosofiei medicinei, a trecut la Domnul joi dimineața, 21 iunie 2018, în Houston, Texas. Avea 77 de ani. S-a convertit la Ortodoxie în anul 1991. La momentul decesului era profesor la Departamentul de Filosofie al Universității Rice din Houston, Texas, și profesor emerit la departamentele de Medicină și Medicină comunitară de la Colegiul de Medicină Baylor. (Conform ziarullumina.ro)

Împărtășiți iubirea: Twitter

Facebook

Email

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Imprimare

Telegram

Pinterest

Tumblr

Pocket

Mastodon