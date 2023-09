„Suntem în perioada a treia a creștinismului!” – Pr. Justin Pârvu

CUM SE MÂNTUIESC CREȘTINII DE AZI?

În vârtejul în care trăim noi, ne mântuim altfel decât sfinții de altădată. În prima perioadă a lumii au fost mântuiți oamenii prin vrednicia lor, prin străduința lor, prin nevoința lor, prin dragostea lor față de Dumnezeu. A doua perioadă a venit nevoința omului, dar tot mai slabă și cu mila Domnului. Acuma e perioada a treia a creștinismului, în care ne mântuim numai prin credință, prin răbdarea ispitelor prin care trecem și aceste ispite sunt mari într-adevăr și foarte prețioase pentru creștinul nostru ortodox.

Apoi în vremurile anterioare nu era nici calculatorul, nu era nici internetul, nici televizorul, nici cipurile, nici avioanele, era omul în liniștea lui. Tehnica are importanța ei. O carte, de pildă, pe care trebuia s-o lucrezi un an de zile să iasă din tipar, acuma în 24 de ore e cartonată și se oferă la citit. Este un lucru important să vorbești două cuvinte aici și să aibă ecou îndată în lumea întreagă, dar folosită la adevărata ei valoare, însă nu fără măsură și nu să umple toate aceste mijloace cu cele mai oribile imagini și să stea tineretul, copiii și oameni de toate vârstele să urmărească atâta decadență și imoralitate care aduc cele mai mari nenorociri în lumea noastră.

Să rostim mai des rugăciunea Tatăl nostru, ca Dumnezeu să ne păzească de cel viclean. Să ne luptăm neîncetat împotriva acestor tentații. Să revenim la simplitate! Să revenim în starea aceasta de puritate a omului, a lui Adam cel pedepsit de Dumnezeu, aruncat din rai, dar care se ostenește în sudoarea feței sale, să își câștige pâinea și Domnul îl restaurează prin Harul Său. Ei bine, noi suntem, în sfârșit, oamenii care încă suntem aruncați din rai și nu ne găsim făgașurile noastre.

(Fragment dintr-un interviu publicat în Revista Atitudini Nr. 81)

