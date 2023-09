Maica Domnului s-a uitat la mine și mi-a spus: Va trece și aceasta! – NICOLAE PURCĂREA, martir al temnițelor comuniste

DIN CATEGORIA: MINUNILE SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI

Pălmuit de Țurcanu pentru declarații false, până i s-a spart timpanul urechii drepte, Nicolae Purcărea va atinge pragul ultim al rezistenței sufletești atunci când va fi afundat cu capul în hârdău, spre a fi „botezat”: „M-am îngrozit de atâta răutate, de atâta umilință. Atunci, ceva s-a rupt în sufletul meu și n-am mai fost eu. Nu mai simțeam nici durere, nici teamă, parcă trăiam în altă lume. Devenisem insensibil. Și mă afundam tot mai adânc în beznă, în neștiință, în neființă”.

În strânsoarea diavolească care nu slăbea nicio clipă, înecat în mlaștina disperării fără nădejdea că va mai ieși vreodată cu sufletul curat, Nicolae Purcărea este luat sub acoperământul Maicii Domnului care i se arată în vis, prefăcându-i suferința plumbuită în cerească bucurie: „Într-o noapte, frânt de bătaie, de durere, am adormit. Și în acea noapte, Maica Domnului mi s-a arătat în vis. S-a uitat la mine și mi-a spus: «Va trece și aceasta!».

Atunci am știut că Maica Domnului era lângă mine

M-am trezit parcă mai puternic, mai vioi, dacă pot spune așa. În orice caz, mai rezistent, căci am îndurat toate pe mai departe și nu m-am prăbușit. Îmi venea să strig de bucuria din suflet! Atunci am știut că Maica Domnului era lângă mine. Și apoi pe parcurs, în ani, am simțit că Dumnezeu mă ocrotea”.

Dobândirea certitudinii că Dumnezeu îi poartă de grijă va conduce la naufragiul demascărilor lui Purcărea care se vede incapabil să se lepede vreo clipă de credință, în ciuda urletelor smintite ale lui Țurcanu: „Mai crezi în Dumnezeu? Banditule, cu tine am încă de lucru!”.

Aflat la zenitul oricărei speranțe de izbăvire, potrivnic dorinței sistemului de a se transforma într-un robot mutilat sufletește, Nicolae Purcărea este mântuit de Dumnezeu din „bezna de tuci” a iadului piteștean pe 5 iunie 1951 când i se permite transferul la Canal în urma trierii făcute de colonelul Zeller pentru condamnarea relativ mică, de până la zece ani pe care o avea de executat.

(Viața mărturisitorului și sculptorului Nicolae Purcărea o puteți citi integral în revista Atitudini Nr. 41)

