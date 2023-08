Minunile și darurile duhovnicești ale Părintelui Evmenie Saridakis

Cartea cu viața și minunile Sf. Evmenie Saridakis, ucenic al Sf. Nichifor cel lepros, o puteți găsi la editura mănăstirii noastre, în mai multe librării din țară, precum și on-line: Comandă cartea aici.

Așa cum ne povestea mai târziu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a vorbit și altă dată l-a îmbrățișat, într-una dintre călătoriile sale în Creta: ,,Pe Maica Domnului, am văzut-o când m-am dus o dată la Kuduma. Era acolo o biserică a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ne-am așezat acolo, ca să ne tragem puțin sufletul. Am băut apă și am mâncat pâine cu măsline și apoi am continuat drumul spre Kuduma. Doar ce ajunsesem la destinație și am simțit cum Maica Domnului m-a îmbrățișat pur și simplu, așa cum îmbrățișezi un om. N-am văzut nimic. Doar îmbrățișarea am simțit-o. Aveam pe atunci 29 de ani”.

Odată, părintele s-a îmbolnăvit acolo la mănăstire și ne povestea legat de această întâmplare: ,,Îmi apăruse ceva ciudat în gură. Auzind egumenul îmi zice: «Să mergi la Atena, să te vadă un doctor». Mi-a dat ceva bani și m-am dus la vapor ca să merg la Atena. Pe vapor nu dormeam, ci stăteam afară pe punte. Se înnoptase. Era vremea urâtă, valurile foarte mari. M-am întins pe jos și vedeam cerul. Pentru că era noapte, se făcuse frig și îmi era frig. Apare Sfântul Ioan Botezătorul și mă acoperă cu ceva ca o piele îmblănită ca să nu-mi fie frig. Nu îmi vorbește, nu-i vorbesc. Înaintemergătorul! Cine a venit? Înaintemergătorul! Înaintemergătorul, cu părul lui, cu barba lui. Nu-mi spune nimic. Nici eu nu-i spun nimic. Doar m-a acoperit ca să nu-mi fie frig. Într-un final, am ajuns la Atena, m-am dus la doctori, m-au examinat, dar nu pricepeau ce am”.

La un alt fiu duhovnicesc de-al său îi spunea că s-a bucurat când a aflat că suferă de lepră. „Te-ai bucurat, părinte?”, s-a mirat acela. „Da, m-am umplut de nesfârșită bucurie, pentru că, cu cât mai grea este boala, cu cât mai mare este crucea, cu atât mai mare este Învierea. Ziceam: „Vai, vai, Doamne, mare dar mi-ai dat! Îți mulțumesc, Hristoase al meu, că mi-ai dat o cruce așa de grea. Voi avea o părtășie mai mare la Patimile Tale, dar și o mai mare părtășie la Învierea Ta”. Să ne gândim că toate acestea, le spunea un tânăr de numai 23 de ani.

(Extras din cartea Sfântul Evmenie, Bunul Păstor și de minuni făcător, apărută la Mănăstire Paltin Petru-Vodă)

