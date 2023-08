CUM A MÂNGÂIAT-O SF. TEODORA DE LA SIHLA PE TEODORA STAMATE, PE PATUL DE SUFERINȚĂ

Micuța Teodora Stamate, cea întocmai cu mucenicii, care a suferit durerile cancerului cu multă putere a credinței și s-a învrednicit de minunile Harului dumnezeiesc, obișnuia des să meargă la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o iubea ca pe ocrotitoarea ei.

Cu puține zile înainte de a trece la Domnul, Teodora a visat peștera Sfintei Teodora și rugăciunea și frumusețea peisajului Sihla au ajutat-o să depășească acele cumplite dureri.

Părintele Florin Stamate, tatăl Teodorei, povestea:

„Își dorea să plece la Domnul. Bineînțeles că în acel interviu mi-a spus că se simte foarte păcătoasă și că a văzut mila lui Dumnezeu și v-am povestit de acea întâmplare cu părintele de la Sihla care a venit, de fapt, cu o filmare a acelui peisaj de care vorbise ea cu o seară înainte și pe care i-a prezentat-o șoferul părintelui stareț.

Deci ea, seara, a spus: „Când am fost la mănăstire am văzut un peisaj frumos acolo, dimineață. Voi dormeați, eu m-am dus pe cerdac și am văzut brazii ăia de la Sihla. Mi-e așa dor de mănăstirea aia, cu ceața aia!”.

Și dimineața a venit părintele stareț, fără să știm. Numai atât că ne-a sunat că va ajunge la noi și dacă putem să-l primim să facă rugăciune. Șoferul a scos telefonul și a spus: „Teodora, am ceva pentru tine” și când i-a dat play, era acea imagine filmată în acea dimineață de părintele Calistrat, șoferul părintelui stareț. A fost o minune pentru mine, știind că seara ea își dorise atât de mult să vadă acel peisaj.

I-a spus părintele stareț așa: „Teodora, e frumos la Sihla, dar să știi că e mai frumos în Împărăția lui Dumnezeu!”. Mi-am dat seama că părintele a avut cumva un duh de la Dumnezeu să înțelegem că ea va pleca la Domnul”.

