Protos. Arsenie Pohrib: Cum ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu

În Evanghelia duminicii acesteia, duminica a 29-a după Rusalii, ni s-a relatat pilda vindecării celor zece leproși. Evident, noi, oamenii, așa de mici și așa de limitați cum suntem, fiecare în parte suntem foarte limitați, nu putem pătrunde adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu. Și ne este foarte greu, nouă, oamenilor, trăind în lumea aceasta, să înțelegem, să simțim chiar tot ceea ce vrea Dumnezeu să ne descopere. Deși, în mod aparent, ușor de înțeles Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi la Sf. Liturghie, cu toate acestea suntem conștienți că oricât de mult am vorbi pe marginea ei, oricât de mult ne-am strădui să înțelegem ceva, cu toate acestea, mai rămân lucruri pe care nu le putem surprinde pentru că noi oamenii avem cuvinte sărace, iar mintea noastră, ca să parafrazez cuvintele unui Axion, cuvintele unei cântări închinate Maicii Domnului, „mintea noastră se întunecă” în fața mărinimiei lui Dumnezeu. Cu toate acestea ne străduim, încercăm să înțelegem câte ceva tocmai pentru a spori și noi în viața noastră duhovnicească.

Dumnezeu are putere să ne vindece pe toți

Din Evanghelia de la Luca, am citit astăzi, așa cum spuneam, pericopa evanghelică unde ni se relatează despre vindecarea a zece leproși. Ați ascultat cuvântul Evangheliei, nu-l mai repet. Cele două semnificații mari ale acestei pericope evanghelice sunt următoarele și anume, primul: că Dumnezeu are putere să ne vindece pe toți, că Dumnezeu este atât de mare încât ne vindecă pe toți. În al doilea rând, care este răspunsul pe care omul trebuie să-l dea lui Dumnezeu? Din Evanghelia aceasta învățăm și lucrul acesta: că răspunsul pe care trebuie să-l dăm noi lui Dumnezeu atunci când El ne vindecă este recunoștința, este mulțumirea. Și nu se întâmplă lucrul acesta pentru că Dumnezeu ar avea cumva nevoie de mulțumirea noastră, ci pentru că această recunoștință pe care omul, pe care leprosul, doar unul din cei zece i-a arătat-o lui Dumnezeu, i-a făcut bine lui, nu lui Dumnezeu, pentru că mulțumirea te face părtaș unei vieți mai frumoase, mai adevărate.

Doar omul care știe să mulțumească este un om care învață să trăiască frumos

A ști să mulțumești înseamnă, de fapt, a te deschide sufletește pentru a putea primi înlăuntrul tău, toate binefacerile lui Dumnezeu. A trăi frumos nu este dat oricui. Doar omul care știe să mulțumească este un om care învață să trăiască frumos. Doar omul care are recunoștință este un om care o simțire mai specială. Iar lucrurile acestea se văd și în faptele cele mai concrete, în faptele bunului simț. Este de bun simț să mulțumești cuiva atunci când ți-a oferit ceva. Dar atunci când primești vindecare de la Dumnezeu este nevoie, este necesar să-ți deschizi sufletul atât de mult încât să înțelegi că trebuie să-I mulțumești lui Dumnezeu.

Trecând mai departe de la nivelul acestuia al bunului simț pe care suntem oarecum obligați în societate să-l aplicăm, atunci când spuneam, primești ceva, trebuie să mulțumești, ascultați cuvântul acesta din Scriptură care spune așa: „Cum voi mulțumi Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?”. Și care este răspunsul psalmistului? „Paharul mântuirii voi lua și Numele Domnului voi chema”. Mulțumirea cea mai înaltă pe care I-o arătăm lui Dumnezeu și acum înțelegeți de ce am început să vorbesc despre Sf. Liturghie, este participarea la Sf. Liturghie, pentru că Sf. Liturghie este cea care ne oferă nouă Sf. Împărtășanie. Sf. Împărtășanie se mai numește și Sf. Euharistie. În limba greacă Euharistie înseamnă, ce? Tocmai „mulțumire”. „Cum voi mulțumi Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?”. „Paharul Mântuirii voi lua”. Mă voi împărtăși, voi participa la Sf. Liturghie, mă voi împărtăși cu Sf. Taine și în felul acesta voi mulțumi lui Dumnezeu.

Dacă sunteți cu luare aminte la rugăciunile pe care preotul le rostește la Sf. Liturghie, veți vedea cât de des se folosește cuvântul mulțumesc, cât de mult în timpul Liturghiei Îi mulțumim lui Dumnezeu. Și vă spun doar atât: Îi mulțumim Domnului pentru toate binefacerile Sale care s-au arătat și care nu s-au arătat. Îi mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi, ,,pentru Slava Ta cea mare”. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni S-a descoperit ca fiind un Dumnezeu slăvit, un Dumnezeu mare, pentru că și noi am primit bucuria împărtășirii de El, astfel încât, în primul rând mulțumim lui Dumnezeu când participăm la Sf. Liturghie și ne împărtășim cu Sfânta Euharistie. Aceasta este măsura cea mai înaltă, măsura cea mai dreaptă, cea mai corectă, cea mai firească a noastră, a creștinilor. Dacă ne numim creștini cu adevărat, suntem chemați să ne unim din viața aceasta cu Dumnezeu, iar lucrul acesta, ca să o spun foarte simplu, pe înțelesul tuturor, nu-l putem face dacă nu ne împărtășim. Spune la Sf. Liturghie: „Cine nu mănâncă Trupul Meu și nu bea Sângele Meu, nu are viața întru el”, nu poate cunoaște viața veșnică. Deci, mulțumim lui Dumnezeu împărtășindu-ne, mulțumim lui Dumnezeu apoi, cum spuneam, prin cealaltă modalitate, ,,numele Domnului voi chema”, prin faptul că ne rugăm lui Dumnezeu, încât împărtășindu-ne și rugându-ne prin faptele noastre cele mai concrete, arătăm mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră.

Omul care suferă este un om care este mai sensibil la cele dumnezeiești, la cele duhovnicești

Aceasta este în linii mari învățătura Evangheliei de astăzi. Venim la Sf. Liturghie, primim vindecare de la Dumnezeu pentru sufletele noastre, poate și pentru bolile noastre trupești, dar mai rele sunt bolile sufletești, mai pătimitoare, mai dure și mai grave sunt rănile sufletului, pentru că, de multe ori, cine are boală în trup, are și o sensibilitate sufletească. Omul care suferă este un om care este mai sensibil la cele dumnezeiești, la cele duhovnicești. Este mai sensibil și la nevoia aproapelui lui. Doar cine știe ce este greu, înțelege greul celuilalt. Omul care suferă este mai smerit, este mai bun, este mai nobil. De aceea, spuneam că boala sufletească de multe ori, deși nu înțelegem și nu vedem lucrul acesta, este mai rea decât boala trupească. Deci, ne rugăm lui Dumnezeu și înțelegem că prin rugăciune mulțumim lui Dumnezeu pentru toate pe care le-a revărsat asupra noastră.

Preacuvioasă maică stareță, iubiți părinți, fraților și surorilor în Domnul, viața noastră are un sens și suntem chemați ca prin tot ceea ce facem să dăm sens existenței noastre. Trăim și biologic, dar suntem chemați mai mult decât atât, să trăim duhovnicește. Să înțelegem că fiecare dintre noi, indiferent de statutul social pe care-l are, are în el ceva din Dumnezeu, Îl are pe Dumnezeu înlăuntrul lui. Să nu fim nepăsători față de Dumnezeu care este întru noi, pentru că s-a spus în Scriptură: „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Să nu fim nepăsători față de harul lui Dumnezeu care stă în noi și care așteaptă răspunsul nostru, acordul nostru pentru a putea lucra, pentru că Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui. Zi de zi, clipă de clipă, ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie una dintre preocupările cele mai importante ale existenței noastre.

Să ne dăruiască Dumnezeu fiecăruia dintre noi această limpezime a gândirii, această înțelepciune ca să înțelegem că clipă de clipă, ceas de ceas, în împrejurările concrete ale existenței noastre, dar mai ales, în biserică la Sf. Liturghie suntem chemați să ne unim cu Dumnezeu pentru că viața noastră fără de Dumnezeu nu are niciun sens. Așa să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți. Amin!