Părintele Justin Pârvu spulberă tulburarea unei tinere

RĂSPUNSUL GRABNIC AL PĂRINTELUI JUSTIN

O să vă povestesc o altă minune a Sfântului nostru drag. Era la începutul pandemiei. Frica, tristețea, disperarea de a nu ști cum e mai bine să faci pluteau în fiecare zi asupra noastră. Am comandat câteva cărți despre Părintele Justin la mănăstire. Eram tare curioasă căci nu știam nimic despre el. Când au ajuns cărțile și am deschis pachetul, am simțit de parcă îl primisem pe însuși sfântul în casă. Razele soarelui coborâseră prin fereastra blocului peste mine și peste cărți.

Desfăceam pachetul, scoteam cărțile și nu mă puteam opri din plâns. Mă simțeam așa de singură și speriată! De când venise sfântul, simțeam că voi primi o încurajare, știam că mă va ajuta. Venise odată cu razele soarelui și el. Nu știam ce să fac și am luat la întâmplare una din cărțile din pachet. Comandasem mai multe cărți. L-am întrebat pe sfânt ce să fac? Nu știam cum e mai bine cu vaccinul pentru mine, vârsta mea și alergiile mele multe. Era o mare frământare și un mare semn de întrebare și nu aveam un răspuns sigur de la nimeni. Doar sfântul trebuia să știe cum e mai bine să fac eu. După ce l-am rugat să-mi arate un drum, am deschis cartea la întâmplare. Nu știam despre ce e cartea. Era o carte din teancul primit, Ne vorbește Părintele Justin, vol. 1. Mi-a apărut capitolul: S-a ajuns la apogeul nihilismului, de la pagina 179. Cum oi fi deschis aici nu știu. Știu doar că sfântul mi-a dat răspunsul. Nu am făcut vaccinul și nu am pățit nimic. Nu am avut decât puține și mici răceli, dar după teste, nu era virusul temut. Toți din jur mă certau, îmi spuneau că sunt inconștientă, că vaccinul ajută mult, că trebuie să-l fac că poate fi foarte rău dacă mă îmbolnăvesc.

Fiecare are dreptul să aleagă să facă cum crede că e mai bine. În cazul meu, alegerea a fost făcută cu un mare ajutor. Îi mulțumesc mult Sfântului că a fost alături de mine când am avut mare nevoie și l-am chemat. El e mereu acolo, ne ajută, doar să ne rugăm lui din suflet și cu credință.

Anda Donciu, București

(Fragment preluat din Revista ATITUDINI Nr. 77)