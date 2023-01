Părintele Justin oprește dezvoltarea unui cancer mamar

L-AM VĂZUT CU OCHII MINȚII PE PĂRINTE

Aș vrea să vă împărtășesc ceea ce mi s-a întâmplat astăzi și cred că evenimentele dovedesc că Sfântul Justin lucrează printre noi și vine imediat când îl chemăm cu rugăciune din inimă.

Anul trecut am făcut o mamografie în urma căreia am rămas cu niște semne de întrebare și îmi făceam griji fiindcă unele formațiuni nu erau chiar normale și din spusele unei alte doctorițe erau ciudate. Mi s-a spus să repet investigația peste un an. Mi-am făcut foarte multe griji și îmi era teamă să merg din nou la medic. Până la urmă, peste un an așa cum mi se recomandase, am făcut din nou mamografia. Am așteptat cu teamă rezultatul, iar când am văzut-o pe doctorița care trebuia să îmi interpreteze rezultatul că mergea spre cabinet, m-a apucat o teamă de nedescris.

Atunci am început să mă rog Părintelui Justin, dar nu oricum ci cu toată inima, o rugăciune înfocată și din străfundul sufletului. Cred că mi-au dat și lacrimile. Atunci s-a întâmplat… l-am văzut cu ochii minții pe Părinte. Era îmbrăcat ca un călugăr, avea barbă albă și ochii albaștri de o nespusă bunătate. Eu eram lângă el, îl trăgeam de haina călugărească și îi tot spuneam să mă ajute să fiu bine, să fiu sănătoasă. El s-a întors și s-a uitat la mine cu ochii blânzi și mi-a spus: „Ești bine” sau „ești sănătoasă”, nu mai știu exact exprimarea. Dar mie nu-mi venea să cred. L-am rugat iar și iar și de fiecare dată îmi spunea că sunt bine. Se întorcea și se uita la mine când vorbea.

Apoi doctorița m-a chemat în cabinet și m-a întrebat ce am făcut fiindcă formațiunile ciudate dispăruseră aproape cu totul. Mai era doar una. „Ce ați făcut? E aproape o minune”, mi-a repetat doctorița. Nu-i venea să creadă, iar eu eram uimită. A fost atât de neașteptată reacția ei și atât de șocată am fost că nu-mi venea să cred ce aud. Abia când am ieșit din clinică, am sunat la mănăstire și am povestit cele întâmplate pentru că mi-am dat seama că era o mare minune și că Sfântul ascultă, aude și vine în ajutorul nostru.

Dumnezeu ne-a dat un mare ajutor prin Sf. Justin doar să-l chemăm din inimă, să ne dăm cu ulei din candela lui și el, negreșit, va veni să ne ajute.

(Anda Donciu, București, preluat din Revista Atitudini, Nr. 77)