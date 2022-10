Părintele Justin Pârvu: Canonizați Sfinții închisorilor!

Rugămintea Părintelui Justin

Aș avea o rugăminte către frățiile voastre, acolo unde vă duceți, în familiile voastre să țineți rugăciuni ca Dumnezeu și sfinții săi să ne învrednicească ca să putem ridica o biserică aici, în cinstea acestor mărturisitori. Pentru că Aiudul, cu atâta, în sfârșit, jertfă, care s-a depus în cursul celor 16-20 de ani, merită să aibă un locaș de închinare în cinstea Sfinților Mărturisitori. Să ne mai rugăm! Și ăștia probabil cu tot dinadinsul…, ca Dumnezeu pe cei mari să îngăduie să ridice la rangul de sfințenie pe acești mărturisitori.

Indiferența față de sfinți, istorie, neam

Că iată, vedeți dvs., grija cât este de neînsemnată. Iată, pe trupurile lor sunt cotețe de păsări, sunt cotețe de animale, sunt în sfârșit, locuri unde, cu totul, inadmisibil a unei țări ortodoxe. Și cu un asemenea Ierusalim al Aiudului, Pitești, Gherla și toate închisorile României care au ucis pe elita poporului și a neamului nostru, să stăm cu atâta indiferență și să călcam pe jertfa lor, cu nepăsare. Oare nu ne va bate Dumnezeu și pentru aceste lucruri? Oare nu ne va pedepsi Dumnezeu pentru indiferența aceasta care-o trăim noi pe jertfele lor?

De aceea, rugăciunile dvs.: Rugați-vă neîncetat să se ridice în sfârșit acest întuneric de pe lumina acestor martiri. Să-i aducă la lumină și la închinarea poporului. Alături, în sfârșit de Sfinții Ilie Lăcătușu, din București, Iacov Hozevitul și toți acești sfinți mari. Osemintele acestora, în sfârșit, din închisoarea aceasta, dovedesc mereu că sfinți a dat Biserica și dă mereu până în prezent, ca rugători curați înaintea Lui Dumnezeu.

Manevre de „reabilitare”

De aceea, repet, rugați-vă, să îmblânzească inimile celor care nu vor să se ridice Biserica aici. Am încercat anul trecut și-am fost refuzat cu tot dinadinsul. Că nu se poate, că nu planul bisericii încă făcut și nu e făcut planul care l-am prezentat eu, dar să se facă, cel puțin, alt plan, dar să se vadă măcar o temelie, am vrut s-o văd cu ochii mei. Dar nu! Torționarii vor să ridice ei monumentele celor torturați. Vor să ridice sfinte monumente ca prin aceasta poate vor mai reabilita ceva .

Dreptatea Lui Dumnezeu și a Sfinților Săi

Dar Dumnezeu este mare și vor ajunge și ei în fața martirilor și a mucenicilor și acolo vor vedea dreptatea lor! Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumim familiilor care au împodobit cu masă bogată. Pr. Liviu din Câmpulung și dl dr Bruja.

Îndată ce terminăm aici, să vă bucurați de o completare, pe lângă cea duhovnicească și cea trupească. Dumnezeu să binecuvânteze toată osteneala și mulțumesc tuturor la apelul acesta făcut în scurt timp și v-ați adunat aici cu atâta dragoste și repeziciune. Așa se dovedește că-n țara asta mai sunt încă creștini ortodocși. Dumnezeu să vă ajute!