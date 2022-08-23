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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 76
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SUMAR
6 PĂRINTELE PETRONIU TĂNASE,
CĂRTURARUL SMERIT DE LA SCHITUL PRODROMU
18 PĂRINTELE PETRONIU TĂNASE: ÎNVĂȚĂTURI DESPRE LUPTA CU PATIMILE ȘI NELINIȘTILE SUFLETEȘTI
23 AVVA PETRONIU
de George Crăsnean
27 PĂRINTELE PETRONIU TĂNASE: „DACĂ INVESTIM PUȚIN
ÎN A NE PĂZI DE RELE, CÂȘTIGĂM MILIARDE ÎN VECII VECILOR“
30 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „ȚINEȚI LA NEAMUL ACESTA, ȚINEȚI LA ȚARA ACEASTA, ȚINEȚI CU TOT DINADINSUL!“
33 IPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI: „TREI SUNT CĂILE PRIN CARE OMUL ÎL RABDĂ PE APROAPELE SĂU ȘI MUCENIC SE NUMEȘTE“
38 PR. PROF. VASILE PĂVĂLEANU: „LUMEA NOASTRĂ ÎN CARE TRĂIM ESTE O URIAȘĂ GADARA“
DESPRE ISPITA ALUNGĂRII LUI DUMNEZEU DIN VIAȚA NOASTRĂ
46 DEMOSTENE ANDRONESCU: „ÎNTR-O ÎNCLEȘTARE CA A NOASTRĂ NU E IMPORTANTĂ VICTORIA, CI E IMPORTANTĂ LUPTA“
56 IEROMONAHUL ALEXIE, MEDICUL: DE LA PUSTIA SF. ILIE PROROCUL LA PUSTIA SINGURĂTĂȚII CREȘTINILOR DE AZI
66 IEROMONAHUL SILUAN, STAREȚUL MĂNĂSTIRII ORTODOXE DIN NEW MEXICO: „SĂ TRĂIM ÎN TAINA LUI HRISTOS! O SĂ VEDEȚI CE FRUMOASĂ POATE DEVENI VIAȚA NOASTRĂ!“
75 DIN CORESPONDENŢA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU CU PĂRINTELE PETRONIU TĂNASE
77 POZIȚIA BISERICII ORTODOXE CU PRIVIRE LA CĂSĂTORIILE DINTRE PERSOANELE DE ACELAȘI SEX
81 PROF. DR. GICĂ MANOLE: ADEVĂRURI NESPUSE DESPRE UCRAINA
86 IPS BARTOLOMEU ANANIA: „EUROPA! NU, SODOMA! SUNTEM EUROPENI!“
93 MĂRTURIA INEDITĂ A UNUI MARTOR
LA ARESTAREA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU
95 INTERVIU CU PREASFINȚITUL SAVA DE MARCA ȘI VICAR PATRIARHAL AL BISERICII SÂRBE: „SĂ TRĂIM PREZENTUL ÎN DUH ORTODOX“
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