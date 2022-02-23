Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 73


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SUMAR

 

 

6 MARCEL PETRIȘOR – MEMORIALISTUL MĂRTURISITOR AL TEMNIȚELOR COMUNISTE

18 DASCĂLUL ȘI PRIETENUL, MARCEL PETRIȘOR
de Lucian D. Popescu

21 „MAI E UN LUCRU DE FĂCUT: SĂ-L RUGĂM PE DUMNEZEU SĂ INTERVINĂ! ȘI DUMNEZEU INTERVINE!“ INTERVIU CU DL. MARCEL PETRIȘOR

32 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „RĂZBOIUL ESTE ÎNCEPUT CHIAR DE LA NAȘTEREA OMULUI“

37 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ȘI SMERENIA VEDERII CU DUHUL ÎNTÂMPLĂRI MINUNATE

39 „AM NOSTALGIA SUFERINȚEI ȘI ACUM UMBLU DUPĂ SUFERINȚĂ“ DE VORBĂ CU DR. GALINA RĂDULEANU, PSIHIATRU ȘI FOST DEȚINUT POLITIC

50 „ÎN SEARA ASTA, DOAMNE, TE VEI CULCA FLĂMÂND“ DE VORBĂ CU DL. DEMOSTENE ANDRONESCU, FOST DEȚINUT POLITIC ȘI POET

57 SORIN PAUL GRECU, MĂRTURISITORUL PRIGONIT – IN MEMORIAM

62 PREASFINȚITUL PAISIE LUGOJANUL: „PĂRINTELE JUSTIN NE-A ÎNVĂȚAT CĂ AVEM NEVOIE DE RUGĂCIUNE ÎN VIAȚA NOASTRĂ, AVEM NEVOIE DE CREDINȚĂ, AVEM NEVOIE DE CURAJ!“

70 PROF. VASILE PĂVĂLEANU: PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU ȘI LIBERTATEA DUHULUI ÎN LUMINA ISIHASMULUI MARTIRIC DIN TEMNIȚELE COMUNISTE ȘI ÎN CONTEXTUL VREMURILOR DE ACUM

79 PROF. DR. VASILE ASTĂRĂSTOAE: „ADEVĂRUL ȘTIINȚIFIC NU SE CUANTIFICĂ STATISTIC“

87 PROF. DR. ȘTEFAN MINDEA: „SĂ LUPTĂM PENTRU LIBERTATEA NOASTRĂ, SĂ AVEM O RĂSPUNDERE CIVICĂ!“

90 PĂRINTELE THEOLOGOS DESPRE IZBUCNIREA RĂZBOIULUI „ÎNTOTDEAUNA VA ÎNVINGE CEL CARE SE POCĂIEȘTE MAI MULT“

96 „CÂND POPORUL SE TEME DE GUVERN, ACEASTA ÎNSEAMNĂ TIRANIE. DAR CÂND GUVERNUL SE TEME DE POPOR, ACEASTA-I LIBERTATE“ DISCURS AL SUPRAVIEȚUITOAREI HOLOCAUSTULUI, KITTY WERTHMANNDE CE MULȚI URĂSC LIBERTATEA?

104 PERCEPȚIA DICTEAZĂ REALITATEA, REALITATEA DICTEAZĂ ILUZIA
de Puiu George Alexandru

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    Publicat pe 23 februarie 2022

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