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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 72
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SUMAR
10 MĂRTURISITORUL MARIN RĂDUCĂ, SMERITUL ISIHAST ȘI TAINICUL RUGĂTOR AL LUI HRISTOS
23 „LA DUMNEZEU, TOATE SUNT CU PUTINȚĂ. NU TREBUIE SĂ DEZNĂDĂJDUIȚI!“ DE VORBĂ CU MARIN RĂDUCĂ
29 „SĂ-ȘI MENŢINĂ OMUL PREZENŢA LUI DUMNEZEU ÎN EL, ASTA-I RUGĂCIUNEA!“ MARIN RĂDUCĂ – CUVÂNTĂRI FILOCALICE
34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU:
„ROMÂNIE, DRAGĂ! DE TE VOI UITA, IERUSALIME…“
41 PUTEREA DUMNEZEIASCĂ A SF. MARE MUCENIC DIMITRIE SAU DESPRE HARUL CARE SE DĂ MUCENICILOR ÎN CHINURI
de Monahia Fotini
46 IPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – CUVÂNT DE ÎNTĂRIRE ȘI MÂNGÂIERE PENTRU ACESTE VREMURI
52 PROFESOR DR. PAUL GAILEY:
O ALTĂ TÂLCUIRE A STATISTICILOR MEDICALE DE AZI
59 VACCINAREA – UN DREPT, NU O OBLIGAȚIE
SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ SFÂNTULUI SINOD AL B.O.R.
65 IMPUNEREA OBLIGATIVITĂȚII CERTIFICATULUI DIGITAL AL U.E. PRIVIND COVID 19, AȘA-NUMITUL „CERTIFICAT
VERDE“, LA LOCUL DE MUNCĂ
de Lt. Comandor (R) Aurelian Chirica
72 LA RĂSCRUCE DE DREPTURI: ÎNTRE VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI BOALĂ
de Andrei Virgil Petrache
76 „OM TRECE ȘI DE ASTA“
SUPRAVIEȚUIREA: O VIEȚUIRE MAI PRESUS DE TOATE
de Carmen Irimia
80 ARHIM. DUMITRU COBZARU: NU SIMȚIȚI, OARE,
CĂ NI SE ÎNCALCĂ DREPTURILE NOASTRE, DEMNITATEA NOASTRĂ?
83 MEMORIALISTUL ÎNCHISORILOR COMUNISTE, MARCEL PETRIȘOR, LA TRECEREA DINTRE CELE DOUĂ LUMI
87 PĂRINTELE GAVRIIL, STAREȚUL MĂNĂSTIRII RÂPA ROBILOR – AIUD: BĂDIA TACHE, O GURĂ DE SFÂNT CARE AVEA
O INIMĂ DESPĂTIMITĂ
95 TEODORA STAMATE – PILDĂ DE RĂBDARE UN CRĂCIUN ACASĂ ȘI UNUL LA SPITAL
103 TACHE RODAS: „SĂ SCRIEȚI CÂND PLEC DIN VIAȚĂ!“ SCRISOARE CĂTRE MAICILE DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN
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