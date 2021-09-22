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Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 71 dedicată Părintelui Dionisie Ignat
A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 71 dedicată Părintelui Dionisie Ignat de la Colciu
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SUMAR
Editorial
PENTRU CEI CE L-AU PIERDUT PE DUMNEZEU:
„ȚINE MINTEA TA ÎN IAD ȘI NU DEZNĂDĂJDUI!“
de Monahia Fotini
8 PĂRINTELE DIONISIE IGNAT DE LA COLCIU – CHIP AL SMERENIEI CREȘTINE ȘI AL DRAGOSTEI DEPLINE
21 „A FI ROMÂN ŞI CREŞTIN-ORTODOX ESTE O FERICIRE” DIN MĂRGĂRITARELE ÎNVĂȚĂTURILOR IEROSCHIM. DIONISIE IGNAT
26 PĂRINTELE THEOLOGOS: NICIODATĂ N-O SĂ NE UMPLEM DE HARUL LUI DUMNEZEU DACĂ NU NE GOLIM DE NOI ÎNŞINE! CRED CĂ ACEASTA ESTE ÎNVĂȚĂTURA PĂRINTELUI DIONISIE DE LA COLCIU
30 EVOCĂRI DESPRE SFINȚENIA PĂRINTELUI DIONISIE IGNAT O CANONIZARE MULT AȘTEPTATĂ
34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: VIITORUL NOSTRU NU E ALTUL, SĂ ȘTII, DECÂT SĂ NE ÎMBRĂCĂM TOȚI ÎN RUGĂCIUNE
42 CUM A LUCRAT RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI GHERONTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS, PENTRU CINEVA ÎN NEVOI
44. PĂRINTELE PROCLU NICĂU: A SLĂBIT SMERENIA NOASTRĂ, DE ACEEA SUNT VREMURI AŞA DE ANEVOIOASE
52 „DOAMNE, DACĂ EU SUFĂR PENTRU TINE, ARATĂ-MI!” MONAHUL VALERIAN GRECU ÎN DIALOG CU GABRIEL TIMOFTE (1)
61 LIBERTATEA TREBUIE AUREOLATĂ DE VORBĂ CU PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC
66 GÂNDURI DESPRE SIMONA-MONICA POPA-GYR ȘI DEMOSTENE POPA – LA CEAS DE DESPĂRŢIRE
70 Î.P.S. NICOLAE AL MEDITERANEI DESPRE SCHIMBAREA DE GEN EXISTĂ O SFÂŞIERE INTRE SUFLETESC ȘI TRUPESC
77 CELE 19 ÎNTREBĂRI ADRESATE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DE CĂTRE ALIANŢA PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA PANDEMIA DIN ROMÂNIA
83 SUPRAVIEȚUITORII HOLOCAUSTULUI CONDAMNĂ VACCINAREA OBLIGATORIE
88 DR. GALINA RĂDULEANU: „CE ȚARĂ FERICITĂ!”
91 OFRANDĂ SFINȚILOR, MUCENICILOR, MĂRTURISITORILOR DIN TEMNIŢELE COMUNISTE de Ciprian Voicilă
93 ASPAZIA OȚEL PETRESCU: ÎMI PARE RĂU CĂ BUCURIA NU SE POATE FOTOGRAFIA DIN SCRISORILE CĂTRE MAICILE DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ
97 O PICĂTURĂ DIN SÂNGELE DUMNEZEIESC, FRATE, ESTE ÎNDEAJUNS CA SĂ SPELE TOATE PĂCATELE LUMII DIN CORESPONDENŢA PĂRINTELUI EVMENIE SARIDAKIS
101 STAREȚUL IUSTIN DE LA MĂNĂSTIREA „FÂNTÂNA LUI IACOB” DIN SAMARIA SE AFLĂ ÎN PERICOL ȘI FACE APEL LA AJUTOR DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR PALESTINIENE
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