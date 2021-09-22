Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 71 dedicată Părintelui Dionisie Ignat


 

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SUMAR

 

Editorial

PENTRU CEI CE L-AU PIERDUT PE DUMNEZEU:

„ȚINE MINTEA TA ÎN IAD ȘI NU DEZNĂDĂJDUI!“
de Monahia Fotini

 

8 PĂRINTELE DIONISIE IGNAT DE LA COLCIU – CHIP AL SMERENIEI CREȘTINE ȘI AL DRAGOSTEI DEPLINE

21 „A FI ROMÂN ŞI CREŞTIN-ORTODOX ESTE O FERICIRE” DIN MĂRGĂRITARELE ÎNVĂȚĂTURILOR IEROSCHIM. DIONISIE IGNAT

26 PĂRINTELE THEOLOGOS: NICIODATĂ N-O SĂ NE UMPLEM DE HARUL LUI DUMNEZEU DACĂ NU NE GOLIM DE NOI ÎNŞINE! CRED CĂ ACEASTA ESTE ÎNVĂȚĂTURA PĂRINTELUI DIONISIE DE LA COLCIU

30 EVOCĂRI DESPRE SFINȚENIA PĂRINTELUI DIONISIE IGNAT O CANONIZARE MULT AȘTEPTATĂ

34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: VIITORUL NOSTRU NU E ALTUL, SĂ ȘTII, DECÂT SĂ NE ÎMBRĂCĂM TOȚI ÎN RUGĂCIUNE

42 CUM A LUCRAT RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI GHERONTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS, PENTRU CINEVA ÎN NEVOI

44. PĂRINTELE PROCLU NICĂU: A SLĂBIT SMERENIA NOASTRĂ, DE ACEEA SUNT VREMURI AŞA DE ANEVOIOASE

52 „DOAMNE, DACĂ EU SUFĂR PENTRU TINE, ARATĂ-MI!” MONAHUL VALERIAN GRECU ÎN DIALOG CU GABRIEL TIMOFTE (1)

61 LIBERTATEA TREBUIE AUREOLATĂ DE VORBĂ CU PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC

66 GÂNDURI DESPRE SIMONA-MONICA POPA-GYR ȘI DEMOSTENE POPA – LA CEAS DE DESPĂRŢIRE

70 Î.P.S. NICOLAE AL MEDITERANEI DESPRE SCHIMBAREA DE GEN EXISTĂ O SFÂŞIERE INTRE SUFLETESC ȘI TRUPESC

77 CELE 19 ÎNTREBĂRI ADRESATE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DE CĂTRE ALIANŢA PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA PANDEMIA DIN ROMÂNIA

83 SUPRAVIEȚUITORII HOLOCAUSTULUI CONDAMNĂ VACCINAREA OBLIGATORIE

88 DR. GALINA RĂDULEANU: „CE ȚARĂ FERICITĂ!”

91 OFRANDĂ SFINȚILOR, MUCENICILOR, MĂRTURISITORILOR DIN TEMNIŢELE COMUNISTE de Ciprian Voicilă

93 ASPAZIA OȚEL PETRESCU: ÎMI PARE RĂU CĂ BUCURIA NU SE POATE FOTOGRAFIA DIN SCRISORILE CĂTRE MAICILE DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ

97 O PICĂTURĂ DIN SÂNGELE DUMNEZEIESC, FRATE, ESTE ÎNDEAJUNS CA SĂ SPELE TOATE PĂCATELE LUMII DIN CORESPONDENŢA PĂRINTELUI EVMENIE SARIDAKIS

101 STAREȚUL IUSTIN DE LA MĂNĂSTIREA „FÂNTÂNA LUI IACOB” DIN SAMARIA SE AFLĂ ÎN PERICOL ȘI FACE APEL LA AJUTOR DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR PALESTINIENE

 

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    Publicat pe 22 septembrie 2021

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