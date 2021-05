CONTRIBUIE ȘI TU LA REALIZAREA FILMULUI „JUSTIN”

Cu deosebită bucurie vă aducem la cunoștință faptul că, în sfârșit, am demarat lucrările pentru filmul documentar-artistic: „JUSTIN”. De-a lungul timpului, Părintele Justin Pârvu, supranumit voievodul Ortodoxiei românești dar și Duhovnicul inimilor românilor de pretutindeni, a încurajat și sprijinit producția filmelor documentare despre viața pilduitoare a corifeilor temnițelor comuniste: Valeriu Gafencu, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, Părintele Arsenie Boca, precum și alte figuri emblematice ale rezistenței naționale anti-comuniste. Iată că a acum a venit momentul ca tocmai figura voievodală a sfinției sale să fie creionată și promovată într-un film ce nădăjduim să ajungă la cât mai multe inimi ce bat românește și nu numai, inimi de martiri, inimi de eroi, de care omenirea are nevoie astăzi mai mult ca oricând. Filmul Justin este un film despre eroi, un film despre biruința omului asupra sistemului, despre biruința luminiței asupra întunericului. Și iată… Lumina luminează în întuneric. Doar așa vom birui întunericul – luminându-l, prin luminițe!

Acest film, realizat de Echipa Legenda Film în colaborare cu Fundația Justin Pârvu, vine să aprindă o luminiță în întunericul angoasei societății de azi, doborâtă de frică, de deznădejde, de boală și de necredință.

Consacrat deja prin filmul documentar „7 Cuvinte”, precum și alte proiecte cinematografice de peste ocean, regizorul Andrei Negoiță, în pofida crizei economice datorată restricțiilor pandemice, care a afectat în special și mediul cultural-artistic, îndrăznește să investească resurse sufletești dar și materiale în acest film ce se dorește a fi o rază de speranță și reînviere sufletească. Acest lucru însă nu este posibil și fără ajutorul dumneavoastră!

Pe site-ul filmului – https://justinmonahul.ro/ – înființat de curând, echipa de regie expune motivația acestui film, precum și modul în care putem contribui la realizarea lui:

„Am pornit la realizarea filmului JUSTIN cu o mică echipă de oameni visători, dar profesioniști și dedicați, care cred foarte mult în realizarea acestuia. Deși nu aveam fondurile necesare realizării filmului, din resurse modeste am reușit să pornim la drum și să filmăm câteva scene artistice din viața și copilăria Părintelui, împreună cu cele câteva interviuri pe care am reușit să le luăm ultimilor deținuți politici rămași în viață, pentru a realiza un filmuleț demonstrativ(teaser) destinat audienței, în scopul strângerii de fonduri… Dacă nu am fi făcut acest prim-pas și am fi așteptat să strângem fondurile pentru film, întrucât ultimii deținuți politici au vârste foarte înaintate, mai mult ca sigur am fi ratat ocazia unică de a obține de la ei mărturiile necesare pentru realizarea filmului. Deocamdată este critică organizarea unei a doua tranșe de interviuri cu foștii deținuții politici, pe care nu am reușit să îi filmăm, deoarece nu avem încă fondurile necesare pentru această nouă etapă de filmări.



De aceea, inspirați de Părintele Justin Pârvu, care și-a început lucrarea de ctitorire a Mănăstirii Petru-Vodă fără a avea fondurile necesare, mai întâi cu sprijinul credincioșilor din satul său natal, pe urmă cu implicarea oamenilor care veneau la Mănăstire, am decis, având binecuvântarea celor două obști de la Petru-Vodă, să apelăm la bunăvoința voastră pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Însă pentru ca asta să se întâmple, trebuie să avem toate resursele necesare unei producţii la cel mai înalt nivel. Orice sumă pe care o donezi îţi asigură statutul de ctitor/producător al filmului JUSTIN. Suntem o echipă mică, iar orice vot de încredere contează.



Prin urmare, te rugăm să distribui povestea filmului şi să fii ambasadorul proiectului: fă-l cunoscut prietenilor și celor apropiați, convinge-i să doneze pentru acest film sau să investească în el”.

Pentru donații accesați acest link: https://justinmonahul.ro/sprijina-filmul/

Fundația Justin Pârvu