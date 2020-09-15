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Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 66
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SUMAR
8. SF. NICHIFOR LEPROSUL MULTPĂTIMITORUL, TĂMĂDUITORUL DE BOLI INCURABILE
22. PĂRINTELE EVMENIE SARIDAKIS, SFÂNTUL BUCURIEI ȘI UCENICUL SF. NICHIFOR LEPROSUL
27. DIN MINUNILE SFÂNTULUI NICHIFOR LEPROSUL ARĂTĂRI MINUNATE ALE SF. NICHIFOR
31. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „TEMEREA ÎNSEAMNĂ DEZARMAREA MEA“
35. „IUBIȚI MAI MULT ȘI O SĂ VINĂ ȘI COPILUL VOSTRU!“ PĂRINTELE JUSTIN, LUCRĂTOR VIU ÎN SUFLETELE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
de prof. Carmen Irimia
43. MOAȘTELE SFÂNTULUI NICHIFOR LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ
45. VASILE IAMANDI: „ACOLO, ÎN FIECARE ZI MUREAU 2-3 OAMENI“. AMINTIRI DIN DETENȚIE
54. MONAHUL VALERIAN GRECU ȘI DOAMNA ZOE RĂDULESCU NE ÎMPĂRTĂȘESC SFATURI ȘI TRĂIRI DIN PRIGOANA ATEIST-COMUNISTĂ
60. SUFERINȚA – BILETUL DE INTRARE ÎN VEȘNICIE
de Dr. Galina Răduleanu
65. PĂRINTELE IACOB SAVIN DE LA SIHĂSTRIA – ULTIMUL DUHOVNIH AL ARHIM. CLEOPA ILIE
69. CÂND FRICA AMUȚEȘTE GLASUL CREDINȚEI…
de Pr. Gabriel Ciofu
73. ROMÂNIA ÎNTRE OMENIE ȘI OPORTUNISM
de Prof. Dr. Vicu Merlan
76. PREASFINȚITUL VENIAMIN, EPISCOPUL BASARABIEI DE SUD: „TRECEM PRIN VREMURI GRELE CARE NE CHEAMĂ SĂ MĂRTURISIM DIN NOU CREDINȚA“
83. DUMITRU DAN LUCINESCU – UN MARE SAVANT ARUNCAT ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE
88. CUM SE FALSIFICĂ O PANDEMIE
94. PR. VASILE PĂVĂLEANU: GÂNDURI REFERITOARE LA MODUL PRIMIRII SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII
100. PREOT ILARION V. FELEA: PRIMEJDIA UNEI PRĂPĂSTII
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