Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 66


Revista Ortodoxa ATITUDINI nr 66

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Laboratorul Paltin

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SUMAR

 

 

8. SF. NICHIFOR LEPROSUL MULTPĂTIMITORUL, TĂMĂDUITORUL DE BOLI INCURABILE

 22. PĂRINTELE EVMENIE SARIDAKIS, SFÂNTUL BUCURIEI ȘI UCENICUL SF. NICHIFOR LEPROSUL

 27. DIN MINUNILE SFÂNTULUI NICHIFOR LEPROSUL ARĂTĂRI MINUNATE ALE SF. NICHIFOR

 31. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „TEMEREA ÎNSEAMNĂ DEZARMAREA MEA“

 35. IUBIȚI MAI MULT ȘI O SĂ VINĂ ȘI COPILUL VOSTRU!“ PĂRINTELE JUSTIN, LUCRĂTOR VIU ÎN SUFLETELE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
de prof. Carmen Irimia

43. MOAȘTELE SFÂNTULUI NICHIFOR LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ

45. VASILE IAMANDI: „ACOLO, ÎN FIECARE ZI MUREAU 2-3 OAMENI“. AMINTIRI DIN DETENȚIE

54. MONAHUL VALERIAN GRECU ȘI DOAMNA ZOE RĂDULESCU NE ÎMPĂRTĂȘESC SFATURI ȘI TRĂIRI DIN PRIGOANA ATEIST-COMUNISTĂ

60. SUFERINȚA – BILETUL DE INTRARE ÎN VEȘNICIE
de Dr. Galina Răduleanu

 65. PĂRINTELE IACOB SAVIN DE LA SIHĂSTRIA – ULTIMUL DUHOVNIH AL ARHIM. CLEOPA ILIE

 69. CÂND FRICA AMUȚEȘTE GLASUL CREDINȚEI…
de Pr. Gabriel Ciofu

73. ROMÂNIA ÎNTRE OMENIE ȘI OPORTUNISM
de Prof. Dr. Vicu Merlan

 76. PREASFINȚITUL VENIAMIN, EPISCOPUL BASARABIEI DE SUD: „TRECEM PRIN VREMURI GRELE CARE NE CHEAMĂ SĂ MĂRTURISIM DIN NOU CREDINȚA“

 83. DUMITRU DAN LUCINESCU – UN MARE SAVANT ARUNCAT ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE

 88. CUM SE FALSIFICĂ O PANDEMIE

 94. PR. VASILE PĂVĂLEANU: GÂNDURI REFERITOARE LA MODUL PRIMIRII SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII

 100. PREOT ILARION V. FELEA: PRIMEJDIA UNEI PRĂPĂSTII

 

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Publicat pe 15 septembrie 2020

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