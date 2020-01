Protest internațional Stop 5 G și în București

Astăzi, 25 ianuarie se organizeaza la nivel international proteste impotriva introducerii tehnologiei 5G. În București Protestul va începe la ora 14.00 din Piața Unirii către Universitate.

Cei care au inteles ca tehnologia 5G are mai multe efecte negative decit pozitive sunt invitati sa participe la aceste proteste pentru a-si exprima dezacordul in legatura cu introducerea acestei tehnologii la noi in tara si la nivel mondial, dar mai ales impotriva grabei cu care autoritatile romane vor sa o introduca la noi in tara, fara a elabora vreun studiu care sa confirme sau sa infirme efectele negative ale acestei tehnologii, efecte care sunt sustinute de oameni de stiinta la nivel international.

Mesaj de la comunitatea internațională STOP 5G inițiatoarea protestului mondial

Criza 5G a devenit și mai înfricoșătoare! Pe 7 octombrie 2019, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor a postat noi aplicații SpaceX pentru încă 30.000 de sateliți, pe lângă cele 12.000 deja aprobate, pentru un total planificat de 42.000 de sateliți 5G pe orbită joasă și foarte joasă în ionosfera Pământului. SpaceX a anunțat, de asemenea, un program de lansări accelerat: intenționează să lanseze până la 240 de sateliți până la sfârșitul anului 2019 și 1.440 de sateliți până la finele lui 2020, adică 120 de sateliți pe lună.

Începând cu 2021, Space X se așteaptă să poată lansa 400 de sateliți simultan, respectiv 4.800 de sateliți pe an, cu racheta sa Super Heavy, aflată acum în curs de dezvoltare.

SpaceX afirmă acum că intenționează să înceapă să furnizeze 5G din spațiu majorității populației lumii puțin în a doua jumătate a anului 2020. Sateliții inițiali vor fi distribuiți în 72 de planuri orbitale, înclinate la 53 de grade față de Ecuator.

Acest lucru înseamnă că, atunci când serviciul începe în 2020 de la aproximativ 1.000 de sateliți, semnalele lor (și radiațiile) vor ajunge în toate locurile populate de pe Pământ, cu excepția Alaska, nordul Canadei, în nordul Europei, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.

Însă cea mai mare pagubă pe care o vor face sateliții, care ar putea pune capăt vieții pe Pământ atunci când vor intra în funcțiune anul viitor, vine din locația lor, anume ionosfera cea mai vulnerabilă parte a mediului Pământ. Ionosfera este un strat de atmosferă care începe la o altitudine de aproximativ 50 de mile deasupra capului nostru. Acesta este încărcat în medie la 300.000 de volți în orice moment și oferă puterea pentru circuitul electric global. Circuitul electric global furnizează energia tuturor viețuitoarelor: de aceea suntem în viață și este sursa întregii sănătăți și vindecări. …

Nu puteți contamina circuitul electric global cu milioane de semnale radio cu impulsuri, modulate, fără a distruge viața întreagă.

Când cei 66 de sateliți ai Corporației Iridium au început să furnizeze servicii de telefonie mobilă miercuri, 23 septembrie 1998, oamenii de pe toată planeta au raportat dureri de cap, amețeli, greață, insomnie, hemoragii, palpitații cardiace, atacuri de astm și sunete în urechi ce au început în acea dimineață. În acea dimineață a persoană declara că simte ca un cuțit trecut prin capul ei, alta avea dureri de înjunghiere în piept. Păsările nu zburau, nici măcar vrăbiile, vulturii nu ieșeau la vânătoare, mii de porumbei și-au pierdut drumul de întoarcere. Rata de deces în Statele Unite a crescut imediat cu patru până la cinci la sută, și pentru următoarele două săptămâni. Asta au făcut 66 de sateliți. Ce se va întâmpla pe Pământ când cei 41.000 sateliții vor fi funcționali, care sunt mult mai puternici? Grinzile de la fiecare satelit SpaceX vor fi de aproximativ o mie de ori mai puternice decât fasciculele de la fiecare satelit Iridium. Nu ne putem permite să aflăm ce vor face.

Avem nevoie de proteste masive, pe toată planeta, să oprim implementarea tehnologiilor 5G.” STOP5G-Poster-RO__final-BUCURESTI Sursa si mai multe materiale informative aici

