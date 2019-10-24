A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 62

Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 62


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SUMAR

 

Editorial: RĂMAS BUN, FERICITĂ TEODORA!
TEODORA STAMATE – „SUFERINȚA, O ALTFEL DE BUCURIE“
de monahia Gavriila

12. MAICA HERUVIMA DE LA MĂNĂSTIREA PETRU-VODĂ, FERICITA MUCENIŢĂ A LUI HRISTOS

25. MAICA HERUVIMA TĂNASE – DE LA NEGURA FILOSOFIEI LA LUMINA ISIHASMULUI
de Monahia P.

30. MAICA HERUVIMA DE LA PETRU-VODĂ UN RUG APRINS DE RUGĂCIUNE
de Monahia Fotini

35. PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „SA ÎL HRĂNIM PE HRISTOS DINLĂUNTRUL NOSTRU PRIN RUGĂCIUNE!”

DE VORBĂ CU DAN LUCINESCU

43. AJUTOR MINUNAT DE LA PĂRINTELE JUSTIN. DIN RELATĂRILE ÎNCHINĂTORILOR

48. PREOT GHEORGHE CALCIU-DUMITREASA: „DESCHIDEŢI-VĂ OCHII !”

VINDECAREA ORBULUI DIN CAPERNAUM

53. „CANCERUL ESTE DIOCLEŢIAN AL SECOLULUI NOSTRU! CANCERUL A UMPLUT RAIUL!”

PĂRINTELE FLORIN STAMATE, TATĂL TEODOREI: JURNALUL DE SUFERINŢA AL TEODOREI

67. ÎN PREAJMA PĂRINŢILOR ROMÂNI CU VIAŢĂ SFÂNTĂ

PĂRINTELE IOANICHIE DE LA IERUSALIM – DIN IADUL SECURITĂŢII CĂTRE LUMINA SFÂNTULUI MORMÂNT

72. PĂRINTELE BORIS RĂDULEANU – PE URMELE LUI HRISTOS ÎN IADUL GULAGULUI COMUNIST

79. BIBLIA OSÂNDEȘTE PE ERETICI
de Pr. Ilarion V. Felea

85. PROF. DR. DIMITRIE TSELENGHIDIS: DATU-S-A «AUTOCEFALIA» NEPOCĂIŢILOR SCHISMATICI Al UCRAINEI, FAPT NEMAIVĂZUT ŞI DE NEÎNŢELES!

89. INSEMNĂTATEA ŞI PUTEREA SFINTEI CRUCI
de leromonah Eftimie Mitra

94. MONAHIA PANTELIMONA: DESPRE VACANŢELE TEODOREI PETRECUTE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

96. DESPRE CURĂŢIREA MINŢII ŞI VIEŢUIREA FILOCALICĂ

DE VORBĂ CU DL. MARIN RĂDUCĂ

 

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Publicat pe 24 octombrie 2019

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