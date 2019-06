PARADA CONFUZIEI SEXUALE DE LA BUCUREȘTI

Saptamina aceasta e saptamina homosexualitatii in Romania, iar mai si iunie sunt lunile homosexualitatii in lumea occidentala. Cine s-ar fi putut gandi, doar cu o generatie in urma, ca am putea ajunge si la acest punct in istorie? Evenimentele care deja au loc in Bucuresti legate de saptamina homosexualitatii vor culmina simbata cu asa numita „parada a diversitatii” care, asa cum explicam mai jos, ar fi mai bine numita „parada confuziei sexuale”. Eticheta „parada diversitatii” e un eufemism de import occidental care camufleaza adevarul pe care nimeni pare ca nu mai vrea sa-l spuna: cei care demonstreaza pentru „diversitatea sexuala” demonstreaza, de fapt, pentru confuzia sexuala. Confuzia sexuala nu e de celebrat si nici nu merita ritualul public anual la care suntem martori de multi ani in Bucuresti. Iar anul acesta si in Timisoara. Si tot anul acesta a avut loc prima parada a confuziei sexuale la Cernauti la care au participat aproximativ zece persoane, sub supravegherea a mai bine de zece jandarmi. Cei din Cernauti spun ca cei zece care au defilat nu ar fi fost localnici ci veniti din alte orase.

Dezorientare sexuala

Mai si iunie e sezonul paradelor homosexuale in Europa, America, si alte tari ale lumii. Din nou, strazile marilor orase din lume vor fi inundate de homosexuali si prietenii lor, presa va fi de parte lor, propaganda homosexuala va fi la inaltime, media va exagera numarul participantilor, ni se va spune ca homosexualii sunt victime ale discriminarii, si ca discriminarea si violenta impotriva homosexualilor sunt actiuni zilnice perpetuate de restul lumii. Grupuri de oameni imbracati in culori stridente vor scanda si cere „casatorii” intre persoane de acelasi sex, dreptul homosexualilor de a adopta copii, de a dona sange, de a fi reprezentati in Parlament, in ierarhiile bisericesti, de a li se recunoaste „contributia” la societate, ori de a discrimina impotriva celor care nu sunt de acord cu ei. Vor fi imbracati mai mult sau mai putin decent. Vor fi vulgari, mai mult sau mai putin. Vor fi obsceni, mai mult sau mai putin. Se vor saruta in strada. Vor tipa. Prin toate acestea, vor cauta sa transmita un mesaj al confidentei, veseliei si fericirii. Dar unul care insala, asa cum de fapt face intreaga masinarie propagandistica a homosexualilor.

Romania nu va face exceptie acestui ritual anual. Pe 22 iunie e programat marsul homosexualitatii in Bucuresti si media romana, ca de obicei, va promova marsul, va lamenta „discriminarea” impotriva homosexualilor, va arata fata „umana” a homosexualitatii, va promova agenda homosexualilor. Ne va acuza de homofobie, de ura fata de homosexuali, de ingustime de minte. Toate acestea, adica si parada si propaganda mediatica, pe banii Uniunii Europene, a unei Uniuni Europene pe moarte, care traieste, in prezent, de pe banii viitorilor ei copii si nepoti. Daca va mai avea copii ori nepoti. Caci avortul si homosexualitatea nu produc. Doar distrug. In acest context al „celebrarii” anormalitatii homosexuale, media romana va ignora cea mai trista realitate a vietii homosexualilor – sufletele lor goale.

E posibil ca anul acesta Predintele Iohannis si delegati din partea USR sa participe la marsul homosexual, dl Dan Barna deja declarind recent ca e pentru legalizarea casatoriilor intre homosexuali. Va fi o implicare trista din partea lor care va camufla si mai mult vietile triste si dezorientate a celor care se identifica ca nefiind heterosexuali.

Luna aceasta, cotidienele lumii scriu pe larg privind marsurile homosexuale si arata poze cu fete tinere, fericite, zimbitoare, copii vopsiti pe fata in culorile curcubeului si alte imagini care cauta sa denote confidenta, fericire si o viata implinita. Printre aceste mesaje, ascunse cumva din vederea publicului, sunt si titluri de articole si studii care discuta realitatea vietii cotidiene a homosexualilor: tristetea, confuzia, depresia, inclinatia spre suicid, alcoolismul si alte manifestari de acest gen.

Sanatatea mintala a homosexualilor

O spunem de ani de zile si o spunem din nou azi: nu exista „orientare sexuala” ci, dimpotriva, se poate vorbi mai bine despre „dezorientare sexuala” si, chiar, despre „dezordine sexuala”.

Saptamina trecuta a fost publicat „cel mai mare studiu privind sanatatea mintala a tinerilor LGBTQ.” Studiul a inclus 25 896 de respondenti ne-heterosexuali si a fost facut de fundatia Trevor Project din New York. Concluziile lui ingrijoreaza. [Studiul il puteti citi aici: https://www.thetrevorproject. org/wp-content/uploads/2019/ 06/The-Trevor-Project- National-Survey-Results-2019. pdf]

Conform studiului, 39% dintre tinerii homosexuali s-au gaindit in mod serios sa se sinucida in anul precedent studiului; 71% dintre ei au fost tristi ori deznadajduiti cel putin doua saptamini in anul precedent; 66% dintre ei au declarat ca prietenii lor le-au sugerat sa-si schimbe comportamentul homosexual; 71% dintre ei se simt discriminati; 76% dintre ei declara ca atmosfera politica din America ii deprimeaza; si 87% dintre ei au avut nevoie de consiliere cu cineva care le „intelege” problemele.

Curios deasemenea e ca tinerii care au participat la sondajul care a stat la baza studiului au raportat, in total, peste „100 de orientari sexuale diferite” si „peste 100 de identitati sexuale diferite.” Atentie: nu mai e vorba de doar doua orientari sexuale ori doua identiti de gen ci de peste 100!

Boli transmisibile

Pe 6 iunie Organizatia Mondiala a Sanatatii a publicat un studiu conform caruia in fiecare zi se produc peste un milion de infectii cu boli venerice la nivel global. [Detalii: https://www.cnn.com/2019/06/ 06/health/global-sti-cases- who-data-intl/index.html?inf_ contact_key= a64d144fb8653f3861c08e3c3cc94d 55cc0558ed5d4c28cbfab114022b1e c50d] Acest numar insa include infectii cu doar patru (4) tipuri de boli venerice: clamidia, sifilis, tricomania, si gonorea. Anual se produc peste 376 de milioane de noi infectii cu aceste boli venerice. Conform Organizatiei Mondiale a Santatii 4% din intreaga populatie a lumii e infectata cu una din aceste boli venerice. Majoritatea acestor boli se transmit prin relatii sexuale neheterosexuale. Deasemenea tratamentul medical a acestor boli devine tot mai dificila, aceste infectii devenind tot mai rezistente la antibiotice si necesitind descoperirea altor medicamente care sa le trateze.

Avantajele familiei si relatiilor sexuale naturale

Tot luna aceasta The Institute for Family Studies din Charlottesville, Virginia, a publicat un studiu privind impactul religiei asupra satisfactiei personale, inclusiv satisfactia sexuala. [Detalii: https://ifstudies.org/reports/ world-family-map/2019/ executive-summary]

Conzluziile sunt cele la care ne-am astepta: religia are un impact pozitiv. Concluzia principala a studiului este ca: „men and women who share an active religious life enjoy higher levels of relationship quality and sexual satisfaction compared to their peers in secular or less / mixed religious relationships. They also have more children and are more likely to marry.” („Barbatii si femeile care au o viata religioasa activa se bucura de o calitate mai ridicata a relatiilor dintre ei si o calitate mai ridicata a satisfactiei sexuale in comparatie cu cei din lumea seculara ori in relatii religioase mixte. Ei au si mai multi copiii si sunt mai mult predispusi sa se casatoreasca”)

Vaticanul respinge ideologia de gen

Pe 10 iunie Vaticanul a publicat un material important care respinge ideologia de gen. Este un semnal bun pentru societatea confuza din punct de vedere sexual in care traim. Documentul e intitulat, sugestiv, „Male and Female He Created Them: Towards a path of dialogue on the question of gender theory in education” („Barbat si femeie i-a creat El: spre un dialog privind ideologia de gen in educatie”). [Detalii : https://www.vaticannews.va/en/ vatican-city/news/2019-06/ vatican-document-on-gender- yes-to-dialogue-no-to- ideology.html]

Citeva concluzii

E cert ca fiintele umane nu se nasc intr-o stare de confuzie sexuala. Daca ele s-ar naste cu o „orientare sexuala” diferita de cea naturala, procentul acestor persoane ar fi, mai mult sau mai putin, acelasi de-a lungul intregii istorii a omenirii. Faptul ca procentul persoanelor care se identifica ca fiind ne-heterosexuale difera pe categorii de varsta, de sex, nivel de educatie, rasa si venit denota, mai mult ca orice ca aceasta identitate e una artificiala, o moda, un stil de viata, o simptoma a unei dezorientari sexuale ori chiar confuzii sexuale. Cum altfel se explica faptul ca, dexemplu, in statul Massachuestts in 20 de ani, intre 1998 si 2018, procentul tinerilor care se identifica ca fiind ne-heterosexuali a crescut de sapte (7) ori de la 2,5 la 16%? Ori ca, daca in anii 90 doar 0,6 pina la 0,8% din respondenti intretineau relatii sexuale doar cu persoane de acelasi sex, in 2018 4,5% se identifica ca fiind ne-heterosexuali? Este imposibil ca, la nivelul ratiunii, sa admitem ca procentul persoanelor care s-ar naste ne-heterosexuale ar creste vertiginos de la 2,5% in 1998 la 16% in 2018, ori de la 0,6% la 4,5% in doar o generatie de oameni. Concluzia nu poate fi alta decit ca identificare ne-heterosexuala e o moda, un capriciu, o frivolitate tranzitorie care scade ori chiar dispare cu varsta.

Educatia sexuala e cel mai important factor care genereaza confuzie sexuala in copii si adolescenti. Mass media le cinta in struna celor care sufera de confuzie sexuala. Vedetele cinematografice incurajaza tinerii sa se identifice ca fiind ne-heterosexuali. Confuzia sexuala incepe devreme in viata fiintei umane si continua pina la moarte. Incepe inca inainte de gradinita cind minorii incep sa se uite la desene animate, apoi se extinde in gradinita unde e promovata de educatoare, de invatatori in scolile elementare, de profesori in licee si universitati, iar in societate de mass media, media sociala, legiuitori, politicieni, tribunale, judecatori, Hollywood, si chiar unele biserici.

Nu e deci de mirare ca incidenta identitatii ne-heterosexuale e mai ridicata la adolescenti si tineri si ca scade cu varsta. E contagioasa. Pornografia isi are si ea rolul ei nefast in crearea de confuzie sexuala la copii, tineri si adulti. Nu putem trece cu vederea nici instituirea casatoriilor homosexuale care nu isi au nici un rost si cauzeaza confuzie si dezordine in mintile copiilor. In plus, pentru tineri, si mai ales adolescenti, e „cool” sa fii „anormal”, sa fii „gay”, sa iti schimbi sexul biologic, si, in general, sa fii „diferit” de ceilalti. Dar poate cei mai vinovati si cel mai decisiv factor suntem noi, generatia adulta si parintii care am trecut cu vederea si inca trecem cu vederea deteriorarea moravurilor si a institutiilor care garanteaza fiecarui individ echilibrul si sanatatea sexuala: familia si casatoria naturala.

ARTICOLUL 16 DIN DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma: „Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. … Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului„. Familia romana isi cere drepturile. Aceste drepturi le pledam, le-am pledat din 2006 incoace, si vom continua sa le pledam. Sunt cele mai pretioase dintre drepturi dar si cele mai abuzate azi. Pretuiti-le!

