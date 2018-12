Marșul împotriva Pactului pentru migrație continuă, Duminică, ora 15; interviu cu Pompiliu Diplan

În pofida sesizărilor și a marșurilor de protest organizate de la începutul lunii decembrie împotriva Pactului ONU pentru migrație, guvernanții noștri par să adopte tacit semnarea documentului controversat în toată lumea, înspăimântată de repercusiunile dramatice ale migrației masive a populației musulmane, dar și a celei africane, pe teritoriul bătrânului continent Europa.

Prin acest Pact ONU nu se urmărește decât crearea unei legislații internaționale care să favorizeze migrația ilegală în masă, în ciuda gravelor probleme sociale, a creșterii violenței și a infracțiunilor pe care aceasta le generează în țările care, deja, au acceptat-o. Un aspect despre care s-a vorbit prea puțin în media românească, este acela că prin acest pact se urmărește și cenzura presei, după cum se afirmă în punctul 17 al documentului. Presa nu va mai fi atât de liberă în exprimare pentru că va fi și ea supusă, conform ONU, «rugăminții» de a nu comite acte de discriminare, rasism sau xenofobie împotriva imigranților ilegali. Astfel, obiectivul 17, lit. C spune: «prin sensibilizarea și educarea profesioniștilor din media cu privire la problemele și terminologia legate de migrație, investind în standarde etice de redare și reclamă și prin oprirea alocării fondurilor publice sau a sprijinului material către instituții media care promovează sistematic intoleranța, xenofobia, rasismul și alte forme de discriminare legate de migranți».

La marșurile de protest organizate de mai multe asociații civice din România, a lipsit însă aproape cu desăvârșire presa și televiziunea, care, doar în România, tace și se preface că nu observă efectele nefaste ale fenomenului migrației, ce poate afecta în acest moment și țara noastră. În multe state europene, și nu numai, au fost și sunt organizate proteste masive împotriva acestei politici a migrației și a globalizării mondiale.

Domnul Pompiliu Diplan, unul dintre membrii Asociației Frăția ortodoxă Sf. Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruință, explică într-un interviu acordat portalului activenews, importanța participării la acest Protest împotriva pactului ONU pentru migrație, din care s-au retras țări precum: SUA, Israel, Brazilia, Italia și altele.

„Mai multe organizații patriotice au de gând să facă un marș de protest împotriva Marșului pentru Migrație semnat la Marrakesh și care va fi validat de Adunarea Generală a ONU pe 19 decembrie.

Noi am mai făcut două demonstrații până acum: una a fost pe 22 noiembrie la MAE, moment în care nici măcar nu am fost primiți sus, am lăsat doar niște memorii, memorii care au ajuns până la urmă pe mesele unor senatori și deputați. Am început cu 30 de oameni în stradă, a doua oară ne-am strâns de 10 ori mai mulți și am mărșăluit de la același MAE, prin fața Guvernului, prin fața MAI-ului pentru ca să încheiem în fața CCA-ului. Asta s-a întâmplat pe 5 decembrie. În timpul semnării pactului,pe 10 decembrie, din nou am mărșăluit împotriva Pactului.

Toate aceste demonstrații au fost un crescendo de participare, un crescendo de angajament politic și un crescendo de entuziasm. Vă așteptăm duminică, cu miile, sperăm noi, pentru ca acest pact să nu treacă. Dacă România nu se retrage din acest pact, pe 19 decembrie, atunci va trebui să luptăm în continuare ca să nu fie ratificat de Parlament.

Ce înseamnă acest pact? Înseamnă noi drepturi, ca niște drepturi ale omului, pentru acest nou personaj din istoria omenirii care se cheamă migrantul. Ceea ce se întâmplă la Marrakesh este că se încearcă introducerea unei carte a ONU, așa cum este Carta Drepturilor Omului, astfel că din neconstituțional, potrivnic suveranității țărilor, acest pact să devină supraconstituțional. Constituțiile țărilor vor trebui adaptate noilor condiții. Noi nu suntem de acord cu așa ceva. Poporul român n-a fost consultat, instituțiile românești n-au fost consultate, în afară de Meleșcanu și Klaus Werner Iohannis, care pare că au semnat ca-n Eugen Barbu: Spune-mi moșule cum se fură, noaptea, caii pe fulgerătură. Deci e inadmisibil să primim o astfel de lovitură, împotriva suveranității țării noastre, pe sub apă.

Suntem într-un context în care, cele mai spectaculoase filme pe care le vedem pe facebook sunt violurile, atentatele și manifestațiile anomice din țările occidentale care au făcut greșeala să fie gazde unor astfel de imigranți.

Imigranții musulmani nu au vocație de musafiri, nu au vocație nici de gazdă, dar nu au vocație de musafiri. În aceste condiții, orice societate care se apucă să-i primească și cu stânga și cu dreapta, dar mai ales cu stânga comite un act de sinucidere. Noi nu vrem să facem parte din această sinucidere națională. Noi avem copii de crescut, vrem să-i creștem în cultura românească, vrem să-i creștem după datinile noastre. Dacă nu în datini, măcar normal, fără atentate. Apropo de atentate: un imigrant este cel care a comis atentatul de acum două zile, cu patru morți și toți – atât la Nisa, la Munchen sau la Strasbourg -, sunt la a doua, a treia generație de imigranți. E cea mai crasă dovadă că acești oameni nu se integrează.

Or să pretinzi, cum fac neo-marxiștii, că noi o să-i integrăm, să le acordăm asistență socială, este cea mai mare ipocrizie.

Așadar, dacă credeți în cauza națională, în funcția noastră de anticorpi naționali, vă așteptăm să veniți să mărșăluiți cu noi, pe 16 decembrie, duminică. Este prima oară când vom demonstra în zi de weekend, deci nu mai există nicio scuză. La ora 15:00 pornim.

Toate partidele noastre se declară patriotice, iubitoare de țară, dar când este vorba despre o astfel de cauză, se comportă cu organizațiile noastre exact ca pe vremuri la Referendum, atunci când s-a folosit boicotul.

Acest marș nu aparține nimănui, nu ne pregătim pentru alegeri, nu vrem să candidăm la europarlamentare, nu candidăm la postul de prim-ministru, noi vrem să protestăm pentru o cauză națională. Veniți cu noi, nu vă ascundeți, nu fiți lași. E vorba despre cui îi va folosi până la urmă, dacă noi ne facem datoria de români”.

Marșul din această Duminică va avea loc în București, între orele 15.00 – 19.00, pe traseul Piața Victoriei-Piața Universității-Unirii-Parlament.