Marșul pentru Viață – 25 Martie!

Marsul pentru viata, organizat de tanara si promitatoarea organizatie de tineret, Asociatia Studenti pentru viata, se va desfasura anul acesta in peste 285 de localitati, atat din Romania cat si din Republica Moldova. Acest mars este o invitatie la marturisirea vietii, care este Insusi Hristos Domnul, un mars pentru sustinerea familiei crestine, a mamei si a copilului, un mars pentru o societate mai buna, in care crima nu isi are locul si dreptul copiilor la viata va fi respectat. Marsul este sustinut si de Patriarhia Romana.

La Piatra Neamt Manifestarea este programată să aibă loc începând cu ora 14.00, pe traseul: Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” Mărăţei I – Muzeul de Istorie – Hotel Ceahlău – Teatrul Tineretului – Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”.

„Fii sincer!” VIDEO cu peste 200.000 de vizualizări. Nimeni nu a mai pus această întrebare în România. Reacţii impresionante





Sursa video: studentipentruviata.ro