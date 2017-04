Campanie de Împădurire la Mănăstirea Paltin

In perioada 21-24 Martie a avut loc la manastirea Paltin tabara de munca organizata de Fratia Ortodoxa Sf. Mare Mc. Gheorghe, ce a constat in special in impadurirea cu puiet de brad a padurilor defrisate din preajma manastirii Paltin. Acesti romani strasnici, ce amintesc de vita autentica a romanului de altadata, de la mic la mare, de la copii la adulti, barbati dar si femei, planteaza voluntar fapte bune in pamantul tarii, intelenit de zgura uitarii, nepăsarii, neomeniei noastre. Nadajduim ca omenia si buna lor cuviinta sa rodeasca o tara mai curata si mai frumoasa, asa cum era odinioara Romania. Bunul Dumnezeu sa le rasplateasca osteneala si sa le inmulteasca roada!

Sursa: Mănăstirea Paltin Petru Vodă

