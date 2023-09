Interviu cu maica Maria de la Văratec, sora Părintelui Proclu

Înainte de decret am fost ucenică la maici 11 ani. Când o venit decretul, ne-a scos afară din mănăstire. Şi cât de greu a fost atunci când n-aveai unde să-ţi pleci capul, n-aveai unde să te duci! Că eu, când am plecat la mănăstire, am venit cam fără voia mamei şi a surorilor. Acasă, noi aşa obişnuiam, să avem vite multe, să avem oi multe, să avem animale. Le îngrijeam, mai vindeam o vacă, mai vindeam oi, să avem cu ce trăi. Ba un stog de fân, că aveam şi pământ. Dar eu ţineam minte ce-mi spunea mie tata. Tata a murit pe timpul războiului. „Am să te dau la mănăstire pe tine” – aşa îmi zicea tata, dar eram de vreo 5-6 ani. El când se închina, mă aşezam lângă el, şi ziceam să zică mai tare, să aud şi eu ce zice. Rugăciuni zicea. M-a învăţat şi pe mine, dar el ştia altele, mai mari, mai lungi. Zicea că are să mă dea la mănăstire. Dar dacă a venit războiul, s-a terminat. Mama n-a mai amintit că mă dă la mănăstire. Fusese războiul celălalt mondial, nu acesta cu ruşii, şi aceia o dat foc la case, şi au trebuit să primească în mănăstire doctoriţe, cărora le-au murit soţii, profesoare care le-au murit soţii. Şi ele veneau cu avere multă, mai reparau o casă, două cu averea lor. Şi aşa nu mai primeau fete sărace, necăjite. Şi dacă mai primeau de-astea mai necăjite, le primea ca să le argăţească, dar tot oleacă cu avere. Şi eu auzeam că fetele se primeau în mănăstire cu zestrea cu care ele vroiau să se căsătorească: cu 10 oi, o vacă, zestrea până sus, şi păsări, vreo 10 păsări. Şi acelea le donai la mănăstire. Şi eu îi zic mamei: „Dar tata, când trăia, a zis că mă dă la mănăstire”. Eram de vreo 13-14 ani de acum. Dar mama zice: „Nu, dragul mamei, noi nu avem avere de dat la mănăstire. Voi sunteţi mulţi şi tatăl vostru a murit şi noi trebuie să muncim să avem cu ce trăi. Dar eu, ca să-ţi aduc toată averea asta care o am, ce mănâncă ăştia care rămân?” Ah, când am auzit eu că nu mă mai dă, vai de mine şi de mine, ce să fac?! Dar zic, totuşi am să încerc! Şi zic eu o dată: „Mamă, dar lasă-mă să mă duc într-o zi la mănăstire. Poate găsesc vreo maică care n-are mare pretenţie de avere; să mă primească fără avere”. „Nu găseşti, nu găseşti! Trebuie să te duci cu avere!” „Dar lasă-mă măcar să mă duc”. Depinde cum ţi-e inima ta. Dacă inima ta e pornită undeva, acolo te duci! Şi într-o zi, după ce am terminat treaba prin curte, am văzut că soarele de-acum apune. Şi i-am zis mamei că vreau să mă duc până la mănăstire. „Da, dar mă prinde noaptea prin pădure”. „Ei, se uită mama la soare. Da, da, îmbracă-te de-acum şi du-te”, dar ea credea că nu o să am curaj să plec noaptea prin pădure. Aşa a crezut mama. Şi eu aveam nişte săndăluţe în picioare și nu ni-a dat nimica, nicio plasă cu ceva, nimic. Şi când am văzut că am ajuns la marginea satului şi-a început să înnopteze, am luat săndăluţele acelea în mână şi am mers 7 kilometri pe întuneric până am ajuns în satul Magazia. În satul Magazia ceasul era cam 12 şi ceva, noaptea. Şi toată lumea dormea fiindcă era vara şi noaptea era mică. Aş fi intrat în pădure dar nu aveam chibrituri şi lumânări la mine. Văd o casă, o casă cu lumină, cu lumânare sau cu lampă. Nu era trasă lumina pe atunci. Se auzea plângând un copil înăuntru acolo, la familia aceea. Şi bat în poarta aceea. Copilul acela plângea, era bolnav, nu ştiu ce avea. Mai băteam şi eu la poartă, nu destul că era bolnav copilul acela, că eu aveam nevoie de chibrituri şi de lumânări. Iese omul până la poartă: „Dar, de unde eşti?” „Din sat”. Ştia pe mama, pe surorile mele. „Dar unde te duci acum, noaptea?” „Mă duc la mănăstire, la Văratic.” „Vino şi dormi la noi şi mâine dimineaţă te duci la mănăstire, la Văratic.” „Nu! Eu să dorm? Nici vorbă! Daţi-mi chibrituri. Eu mă duc la mănăstirea Văratic. Doar Dumnezeu ştie cu ce scop merg la mănăstire”. Văzându-mă aşa pornită, îmi dă chibrituri, îmi dă lumânări şi un felinar de sticlă. Zice: „Dacă tot te duci, când vii înapoi ne aduci felinarul”. Ei nu aveau nevoie de felinar. Voiau să ştie ce s-a întâmplat cu mine, noaptea, singură. Şi am mers cu felinarul aprins şi cu lumânări. Dar în urma mea veneau jivinele sălbatice care lătrau, dar în urmă nu mă uitam. Se auzeau crengile pocnind, dar eu nu auzeam; mergeam înainte, că jivinele sălbatice tac la lumină. Când s-a zărit de ziuă chiar binişor am ajuns în sat la mănăstirea Văratic. M-am dus, am ascuns felinarul. „Când mă întorc, trebuie să duc felinarul la om, la oamenii aceia”. Ş-acum, vin în mănăstire. Aici este o piaţă, vara: marţea, joia şi sâmbăta. Şi maicile se duceau la piaţă, cumpărau lapte, brânză. Şi ce m-am gândit eu? Mă duc acolo la piaţă, că acolo mă întâlnesc cu maicile. Şi m-am dus la piaţă şi i-am spus la o maică dacă aş putea găsi o maică care să nu-mi ceară avere. „Apoi este una care nu cere avere, dar munceşti mult acolo”. Tot ceea ce aveam acasă, vite, oi, aşa avea şi maica aceea: vite, porci, păsări, animale. Dar în gândul meu: „Şi ce dacă are? Nu-i nimic! Eu muncesc tot, da-s la mănăstire măi, nu-s în lume!” Asta am gândit! Îs la mănăstire. Am grijă de toate animalele. Nu mai vreau acasă, în lume; în mănăstire, chiar dacă îngrijesc vite, nu contează. Şi întreb de maica aceea şi m-o dus la o maică ce-mi zice: „Te primesc, dar ai de muncit mult”. Avea pământ şi în satul Agapia şi trebuia să mă duc la ascultare şi în obşte. Dar mai avea cinci fete tot de-astea mai necăjite, fără avere. Zice maica: „Te primesc dar vreau să o cunosc pe mama ta. Vii mâine, poimâine ca să vorbesc cu ea”. Bun, am plecat. Am ajuns acasă. Mama zice supărată: „Ce mi-ai făcut, că astă noapte n-am dormit? Te-am căutat pe la toate casele”. „Ce m-aţi căutat. Nu trebuia să mă cauţi”. „Ai ajuns la mănăstire?! Dar cum ai ajuns?” „Nu mă mai întreba. Da, am ajuns şi am şi venit”. „Ţi-ai găsit?” „Am găsit”. „Ai găsit o maică? Ia să merg şi eu să văd ce ai găsit tu acolo”. Mama a luat brânzeturi, a luat ea de toate şi totuşi a mers pregătită cu mine, cu alimente. Când am ajuns acolo, maica pregătea masa. Maica zice: „Asta ţi-e mama?” Ne aşezăm la masă cu toţii. La masă m-a făcut de ruşine mama, dar n-am ştiut. Maica era cu teologie şi pricepea vicleşugurile. Zice mama: „Măicuţă, dar vreţi să luaţi fata mea la mănăstire? V-ar plăcea de dânsa să vină la mănăstire?” „Da, zice, foarte mult”. Ea ştia că acasă am vite, dar plecase părintele Proclu la mănăstire, şi noi eram cu grija vitelor acasă. Şi rămăsesem singură şi acum trebuia să zbor şi eu undeva. Părintele Proclu a apucat în altă parte, trebuia să apuc şi eu. Dar ce, numai el să se ducă la mănăstire? Mă duc şi eu. Dar zice mama către maica: „Da, o las să vină dar atâta e de rea acasă, că nimic nu face. Îi bătăuşă, ne bate pe toţi”. Dar maica zice foarte mirată: „Chiar aşa de bătăuşă?” „Să ştiţi că e foarte bătăuşă. Nu tace deloc. Nimic, nimic, foarte rea!” Zice maica: „Dacă e aşa de rea, las-o să stea la mine o lună de zile. Şi timp de o lună, dacă ea e aşa de rea şi ne bate şi pe noi, o aducem acasă. Vai de mine, să vezi cum ţi-o aducem acasă”. N-a reuşit mama. Acum nu mai ştiu ce-a vorbit mama cu dânsa, şi maica îmi dă un ciorap, împletit pe jumătate, să-l împletesc. Dar zice mama către maica: „E credincioasă, dar n-avea cine face treburile de acasă, de afară: animale, vite”. Eu eram învăţată cu părintele Proclu. Noi făceam toate treburile. Surorile cele mai mari erau cu ţesutul, nu ieşeau ele afară; numai eu cu părintele Proclu. Şi zice mama către maica: „Acum las-o pe Anişoara să meargă cu mine până în marginea pădurii să mă petreacă, ş-apoi eu mă duc acasă şi ea vine înapoi”. Dar ea o avut un scop: dacă mă ia până-n marginea pădurii, de-acolo mă tot duce acasă, ş-apoi nu mai veneam. Dar zice maica: „Ei, nu. La mănăstire e treabă multă. I-am dat un ciorap să împletească. Merg eu, merg eu cu matale până în margine şi mai încolo”. „Ei nu, eu cu dânsa mai vorbeam ceva”. „Acum are treabă. N-o dau eu. O pun la treabă, ce crezi că aşa?” Apoi s-a dus maica ş-a petrecut-o până unde a petrecut-o, dar nu a reuşit. S-a întors înapoi. Şi zice maica: „Ei, şireată e mama dumnitale. Ce-o avut de gând?! Cum să zică ea la masă aşa?!”