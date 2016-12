Pr. prof. Teodor Zisis – Marea frământare: Când este momentul intreruperii pomenirii ierarhului? (fragment)

Fragment din interviul realizat de Pr. dr. Ciprian Staicu

Cum este privit „Sinodul“ din Creta în Grecia, dar și în celelalte țări ortodoxe? Ce spune lumea (poporul) și ce spun preoții?

În Grecia există o foarte mare frământare precum și în Sfântul Munte Athos. În Sfântul Munte am avut după „Sinodul“ din Creta o consfătuire cu monahi, una extinsă, cu monahi chilioți (de la chiliile aghioritice), din păcate mănăstirile de obște sunt rezervate referitor la acest subiect. Nu iau ușor atitudine. Așteaptă mult până să spună ceva. Însă mulți părinți de la chilii, imediat după „Sinod“ au întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu. Pentru că Bartolomeu este episcopul lor, acolo, în Athos. Și până acum îl pomeneau în mod direct. Și acum ei spun: nu mai putem să îl pomenim pe Bartolomeu, care este episcopul nostru și deja mulți au făcut aceasta. Și au făcut deja o scrisoare către Sfânta Chinotită, cum că ar trebui ca aceasta să ia atitudine pentru întreg Sfântul Munte, însă Sfântul Munte încă nu a luat atitudine față de „Sinodul“ din Creta. Oricum, există o mare frământare, 300 de părinți de la chilii au semnat deja un document împotriva „Sinodului“ și printre aceștia sunt și mulți părinți importanți, așa cum este de exemplu Gheronda Gavriil, care de fapt acum este în locul Sfântului Paisie. El mi-a dat telefon și mi-a spus: Părinte, să ducem o luptă împotriva „Sinodului“ din Creta etc.

În urmă cu aproximativ o lună am fost în Sfântul Munte și m-am dus și la Gheronda Gavriil și l-am întrebat: Sfinția voastră, unde mergeți acum la slujbă?Pentru că el este monah (nu poate face singur Sfânta Liturghie). Și el mi-a spus: mă duc aici undeva aproape la un ieromonah care nu îl pomenește pe patriarh. După o săptămână a mers un monah din România și chipurile l-a întrebat pe Gheronda Gavriil dacă îl pomenește pe patriarh. Și apoi acest monah român s-a întors în țară și a spus: Părintele Ciprian a spus minciuni. Gheronda Gavriil îl pomenește acum pe patriarh. Adică, așa zic ei (ecumeniștii).

Sau schimbă ei (ecumeniștii) ceea ce spun alții. Eu o să spun despre Gheronda Gavriil doar faptul că eu în urmă cu 2-3 ani, cu mult timp înainte de „Sinod“, am rămas o noapte la chilia lui și l-am întrebat: Gheronda, ce să fac? Să săvârșesc Sfânta Liturghie? Să îl pomenesc pe Bartolomeu? Părinte, mi-a spus el, fă cum dorești. Nu a vrut să îmi impună. Nu l-am pomenit. Să îl pomenesc direct pe Bartolomeu tocmai aici, la chilia lui Gheronda Gavriil?

În Grecia există o mare frământare și în rândul multor episcopi: de Pireu, de Kythira, în legătură cu „Sinodul“ din Creta și în rândul altor arhierei, dar există o frământare mare și în propria noastră Sinaxă, a clericilor și a monahilor ortodocși și vom avea dificultăți foarte mari, pentru că presupun că la Sinaxă vom avea două tendințe care se vor ciocni între ele, o tendință care spune să întrerupem pomenirea. Dacă în octombrie, depinde de ce se va întâmpla în octombrie, sinodul ierarhiei (Greciei) va confirma hotărârile „Sinodului“ din Creta vom avea o MARE PROBLEMĂ. Pentru că asta înseamnă ierarhia, toți episcopii. Toți episcopii acceptă „Sinodul“ din Creta și vom fi într-o situație dificilă. Desigur există și unii părinți, cealaltă tendință, care spun că chiar dacă ierarhia va accepta „Sinodul“ din Creta, nu trebuie să întrerupem pomenirea (ierarhilor) și argumentul lor este pastoral. Anume, care este argumentul lor? Ei spun că dacă întrerupem pomenirea, aceștia ne vor alunga din biserici, din parohii, ne vor alunga cu multă bucurie. Ecumeniștii își vor freca mâinile de bucurie, pentru că noi vom pierde legătura cu poporul. Nu vom mai avea parohii, nu vom mai avea credincioși, cui vom mai vorbi? Cine ne va mai urma din lume? Prin urmare, ecumeniștii vor curăța locul, antiecumeniștii vom plecat și vor rămâne doar ecumeniștii în biserică. Și nu se va mai auzi cuvântul antiecumenist. Acesta este argumentul. Așa spun cei care zic că nu trebuie să întrerupem pomenirea. Desigur, eu nu îmi însușesc această opinie. Dumnezeu să ne lumineze să facem ce este mai bine. Oricum, această idee are fundament. În Basarabia m-am bucurat pentru că acolo au întrerupt pomenirea deja și episcopii a căror pomenire a fost întreruptă nu i-au alungat pe preoți, i-au lăsat. Le-au spus: BINE AȚI FĂCUT! Și noi dacă am fi putut am fi întrerupt pomenirea lui Chiril.

Dar ne temem.

Da, desigur. Nu i-au pedepsit pe preoții aceia. Eu vreau să scriu lucrul acesta, astfel ca și ai noștri, cei de aici, să facă la fel. Bine. Voi nu îndrăzniți. Iar noi care îndrăznim să întrerupem pomenirea ACEASTA ESTE O FORMĂ DE PROTEST. Nu suntem fiii episcopului?

Pentru că ei pot, acum când în România există multă confuzie și deja au început câțiva să întrerupă pomenirea, putem să spunem că nu facem aceasta din ură, ci că este un protest.

DA, ESTE UN PROTEST. Și așteptăm ca episcopii să înțeleagă acest lucru și să nu înceapă o prigoană împotriva noastră.

Întreruperea pomenirii este schismă?

Nu este schismă. O spune și canonul. Nu este schismă, ci ferește de schismă! ECUMENIȘTII FAC SCHISMĂ, PRIN EREZIA ECUMENISMULUI. Canonul scrie că nu fac schismă cei care întrerup pomenirea, ei apără Biserica de schisma ereziei ecumenismului. Trebuie să spunem aceasta: că și dacă întrerupem pomenirea, aceasta nu este schismă. Noi continuăm și rămânem în Biserică. Ea nu se întinează, nu se întinează toți dacă câțiva episcopi… cad în erezie. Noi rămânem în Biserică. Dar mă tem că lucrul acesta nu se va întâmpla în Grecia. În Grecia ne vor pedepsi. Dacă eu întrerup pomenirea Mitropolitului Antim, acesta mă va alunga. Și oricare alții care vor întrerupe pomenirea arhiereilor, vor fi alungați din biserici și lumea va fi lipsită de cuvântul ortodox antiecumenist, pentru că aceștia vor spune că noi suntem schismatici. Ne vor defăima că suntem ca și stiliștii și ne vor calomnia. Și acolo este acum punctul critic. Vom întrerupe pomenirea? Merită să facem aceasta sau nu merită să facem întreruperea pomenirii?

Adică ce vom câștiga și ce vom pierde?

Da, din punct de vedere pastoral. Toate canoanele ne dau dreptul să întrerupem pomenirea. Dar în final merită să facem aceasta? Aceasta este problema care ne preocupă acum.

Toți întreabă: Mitropolitul Serafim de Pireu a întrerupt pomenirea arhiepiscopului?

Nu. Și nu cred că va întrerupe pomenirea. Din câte am înțeles, el mi-a spus în urmă cu un an că „Sinodul“ va fi o limită. Dacă Sinodul va recunoaște eclezialitatea și botezul (ereticilor)… Desigur, „Sinodul“ n-a făcut clar acest lucru, cu toate că au vrut să o facă, să recunoască caracterul de Biserică și botezul ereticilor. Dacă ar face acest lucru ar fi limita inacceptabilului. Așa ceva nici eu nu pot să accept și atunci voi întrerupe și eu pomenirea. Eu comunic de multe ori cu el. Am fost la el. Nu-l văd să fie dispus la aceasta pentru că el crede că (ecumeniștii), nu au reușit pe deplin să pună în texte nici eclezialitatea (ereticilor), nici recunoașterea botezului lor.