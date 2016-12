Papa despre Sinodul Panortodox: O contribuție spre depășirea obstacolelor și restabilirea unitatii pe care am împărtășit-o in primul mileniu

Dupa criza Panortodoxa (care numai Panrtodoxa nu a fost ) dovedită în sanul Ortodoxiei, Papa isi gaseste momentul sa vorbeasca deschis despre uniatie. „Mila lui Dumnezeu este legătura care unește bisericile, roada Duhului Sfânt este cea care produce comuniunea, dar niciodată uniformitatea”. Aceasta a fost în centrul mesajului papei Francisc către delegația Patriarhiei Ecumenice care s-a aflat la Roma pentru sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cu toate acestea, insa este pentru prima dată cand intr-un mesaj Papa a refuzat să caracterizeze ca si „frate” pe Patriarhul Ecumenic.

Papa a remarcat faptul că, inca din primele secole au existat multe diferențe între biserica Romei și cea a Constantinopolului, in ceea ce priveste practicile liturgice si tipicul bisericesc, dar inca si in privinta „modul descoperirii adevărului.”

„Recunoscând că experiența Dumnezeului celui milostiv este parga ce ne unește, înseamnă că va fi nevoie din ce in ce mai mult sa facem din mila un criteriu și o măsură a relației noastre. Daca, în calitate de catolici și ortodocși, dorim sa vestim si sa propovaduim împreună minunile milostivului Dumnezeu în întreaga lume, atunci nu putem continua să adăpostim sentimente și comportamente de rivalitate, neîncredere și resentimente. Mila lui Dumnezeu ne elibereaza de povara conflictelor din trecut și ne permite să fim deschiși pentru viitor, spre care ne îndrumă Duhul „, a subliniat.

„O contribuție spre depășirea obstacolelor și restabilirea unitatii pe care am împărtășit-o in primul mileniu – o unitate care nu a fost niciodată uniforma, dar întotdeauna in comuniune cu respect fata de diferentele legislative – oferita de dialogul teologic”

Papa Francis a spus și a adăugat că „În acest context, mă bucur că în septembrie Comisia Internațională comună a Dialogului Teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă se va întâlni din nou.” În plus, a cerut Metropolitului de Boston, care a condus delegația, sa transmita calde mulțumiri Gerondei Pergamului.

Mai mult decât atât, a făcut referire la „apropierea spirituală și umană puternică” pe care a trait-o în timpul vizitei recente in insula Lesbos, in compania Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Arhiepiscopului Atenei și a toată Ellada – Hieronymus. În special pentru situatia refugiaților a raportat că încurajează toate formele de cooperare între catolici și ortodocși puse in slujba diminuarii suferințelor pe care le parcurge omenirea.

În cele din urmă vorbind despre rezultatele Sinodului din Creta a subliniat:

„Împreună cu mulți altii dintre surorile si frații noștri catolici și alți creștini ne-am rugat pentru pregătirea și realizarea Sinodului […] Fie ca Duhul Sfânt să aducă in urma acestui eveniment, roade imbelsugate pentru binele Bisericii”.

(sursa: http://www.vimaorthodoxias.gr/batikano/item/84363-papas-pros-fanari-to-eleos-tou-theou-enonei-tis-ekklisies-mas-terma-stis-antipalotites-kai-tin-mnisikakia